Výstavbu rodinných domů chtějí co nejdříve podpořit Mariánské Lázně. Mají v plánu uvolnit několik pozemků pro výstavbu. V současné době hledá město projektanta.

„Nabídka stavebních parcel je jednou z našich priorit,“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Snažíme se co nejrychleji posunout dopředu. Třikrát jsme jako rada města dávali pokyn pro vypsání výběrového řízení na projektanta, který by zpracoval projektovou dokumentaci,“ řekl starosta.

Mariánské Lázně mají podle jeho slov pro výstavbu rodinných domů připraveny dva pozemky. Jedna z lokalit je U Pily, kde by mělo v budoucnu vzniknout šestnáct parcel. Druhou lokalitou pak jsou pozemky u bývalých hamrnických kasáren. „Zde by mohlo vzniknout dokonce více než padesát parcel pro rodinné domy,“ řekl Martin Kalina.

Problém je ale v tom, že Mariánské Lázně nemohou najít projektanta. Následující výběrové řízení tak nebude mít tak vysoké požadavky a projektant bude muset splňovat jen to, aby měl oprávnění vypracovat projekt.

Mariánské Lázně by chtěly mít projektovou dokumentaci hotovou ideálně příští rok. Město pak ze svých peněz, případně z vypsaného dotačního titulu, zafinancuje přivedení inženýrských sítí. Do konce tohoto volebního období by pak nabídli žadatelům parcely za přijatelné ceny.

Právě ceny nemovitostí jsou ve městě hodně vysoké. Město by proto chtělo nabídnout parcely za rozumnou cenu, tak aby se náklady na přípravu pozemků pokryly. „Zřejmě bude pravda, že jedním z důvodů, proč hlavně mladí lidé odchází, je špatná bytová situace,“ řekla svůj názor Pavlína Němečková z Mariánských Lázní. „Kdybych byla mladší, asi bych do toho šla a pozemek si koupila. Mám platit nájem nebo hypotéku a investovat do svého? Možná to bude jeden ze způsobů, jak odvrátit odchod mladých a naopak nové obyvatele přilákat. I když si myslím, že mnohdy to není jen o bytové problematice.“