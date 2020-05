České lázeňství čekají krušné časy. Zatímco v Karlových Varech bylo zahájení lázeňské sezóny kvůli koronaviru úplně zrušeno, v Mariánských Lázních bylo jen symbolické, v Jáchymově chtějí start pojat ve velkém stylu.

Lázně Jáchymov | Foto: Shutterstock

Je to pro ně i symbolem nového začátku a uskuteční se to již tento víkend. Jde přitom o zahájení už 114. sezóny. „Na této velké akci si připomeneme znovuvzkříšení lázní a jejich nový nádech. Účastníci se sejdou ve 14. hodin u kulturního domu a společně s tradičním průvodem budou směřovat k samotnému srdci lázní „k prameni.“ Průvod bude zahájen ostrostřelbou a povede jej hornická kapela Barbora, za ní budou následovat horníci, představitelé historických osobností v autentických kostýmech, představitelé lázní, kraje i města Jáchymov a jako novinku letošního roku ozdobí průvod zástupci lázeňských profesí, kterým tímto vedení projevuje velké díky za jejich loajalitu v těžkých dobách. Vedení lázní vyvinulo nemalé úsilí a flexibilně přeskupilo své personální síly tak, aby v pracovním poměru zůstalo co nejvíce z dosavadních zaměstnanců a lázně si tak zachovaly svou nezaměnitelnou personální kontinuitu,“ informovala Zuzana Křápková z Lázní Jáchymov.