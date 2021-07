Ačkoliv Lázně Jáchymov vstoupily letos už do jubilejní 115. lázeňské sezóny, v Jáchymově se museli v rámci jejího zahájení, které připadlo na tento čtvrtek, kvůli pandemii velice uskromnit. Žádné velké tradiční oslavy se nekonaly, městem neprošel ani historický průvod, jak bylo v minulosti zvykem. Slavnostního okamžiku, ke kterému patří symbolické svěcení pramenů, přihlíželi především oficiální návštěvníci, novináři a jen pár lidí z řad veřejnosti.

Ředitel lázní Eduard Bláha připomněl, že toto už je druhá sezóna, která je kvůli covidu - 19 zásadně omezena. „Po skončení většiny protiepidemických omezení a ústupu pandemie upínáme k letošní letní sezóně velká očekávání. Věříme, že se během prázdnin lázně konečně výrazně zaplní, a proto je možné pokorně a bez velkých fanfár prohlásit 115. lázeňskou sezónu za zahájenou“ uvedl ředitel Bláha s tím, že lázně chtějí ještě více klást důraz na hornictví, za které vděčí místní region svému rozmachu a navíc i vstupu do UNESCO, ke kterému došlo před dvěma lety.

A právě i proto lázně v rámci zahájení jubilejní sezóny otevřely novou prohlídkovou štolu v suterénu hotelu Astoria. "Má potenciál přilákat do Jáchymova turisty z celých Krušných hor. Všem návštěvníkům bezpečně zprostředkuje zážitky z unikátního jáchymovského podzemí, aniž by museli fárat 500 metrů pod zemský povrch jako horníci lázní, kteří odtud den co den zajišťují zásobování balneoprovozů zdejší živou vodou,“ dodal ředitel.

Štola navazuje na předchozí počiny lázní k poctě hornických tradic a historie místa. Před dvěma lety se u příležitosti zápisu na seznam UNESCO otevřel Saunový důl Agricola a expozice o historii lázní v prostorách Lázeňského centra Agricola. Uprostřed lázeňského parku byla také zřízena expozice důlní techniky včetně portálu štoly Eduard.

Nová a doslova zážitková štola je věrnou kopií důlních chodeb dolu Svornost včetně jejích výztuh, výdřev, vrtů, závalů, důlní techniky, šachetních zdviží, uranových žil, potrubí

s radonovou vodou, zatékající důlní vody či krápníků atd. "Vstup je kvůli měnící se výšce možný jen s ochrannou přilbou a ti nejmenší nebo nejodvážnější si mohou v jednom

úseku dopřát i plazení, tedy polohu, v jaké v 16. století dobývali ve tmě s kahanem horníci stříbro. Štola ústí do důlní auly, odkud návštěvníky prostřednictvím filmového plátna virtuálně přeneseme do skutečného podzemí Svornosti," upřesnila Denisa Korelová z vedení společnost Lázně Jáchymov.