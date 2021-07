Zatímco horská střediska a přírodní letoviska berou lidé útokem, Karlovy Vary a Praha musejí být rády za každého hosta. Přesto Karlovy Vary letošní sezonu tragicky nevidí.

Kolonáda ve Františkových Lázní. | Foto: Františkovy Lázně

„Dosavadní počty návštěvníků nejsou tak vysoké jako v roce 2020, ale svým způsobem je to pochopitelné. Letošní letní počasí nám příliš nevychází vstříc, a lidé tak za teplým počasím vyrazili do ciziny. Přesto jsme s návštěvností spokojeni a dokládají to i děkovné maily od návštěvníků. Stále nám ale chybějí hosté ze zahraničí a ti, kteří by přijeli na dlouhodobé léčebné pobyty,“ hodnotí dosavadní průběh sezony primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).