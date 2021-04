Svaz léčebných lázní České republiky požaduje po vládě co nejdříve otevření lázní pro samoplátce. Už v pondělí by o tom podle prezidenta svazu a ředitele Lázní Jáchymov Eduarda Bláhy měl kabinet jednat. „Obrátili jsme se v této věci na premiéra, nového ministra zdravotnictví i ministryni pro místní rozvoj. Podle mých informací se žádost dostala k ministru zdravotnictví už ve čtvrtek večer,“ uvedl Bláha.

Žádost svazu je podpořená i Karlovarským krajem. „Procházíme sice obdobím výměny ministrů zdravotnictví, ale lázeňství už zkrátka nemůže dál čekat, co nastane. Po dohodě s prezidentem Svazu léčebných lázní Eduardem Bláhou, který oslovil nového ministra zdravotnictví s apelem na jednání mimo jiné ohledně otevření lázní pro samoplátce, rozšíření indikačního seznamu pro lázeňskou péči o postcovidové indikace, se připojí i Karlovarský kraj. Dopisem požádáme vládu o diskusi na toto téma,“ uvedl náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Podle Bláhy je v případě zakázání léčby pro samoplátce počínání vlády protiústavní a protizákonné. „Zakazuje lidem léčit se, když si to chtějí zaplatit sami bez přispění pojišťovny. Ti pacienti ale mají nárok se léčit nyní, když mají potíže. Léčba je jim odpírána. Mám informace, že někteří z nich už chystají žalobu na protiústavní jednání vlády. A je přece zbytečné jim platit odškodné, když se věci mohou narovnat. Stát vydal lázeňské vouchery, ale čerpat se nemohou,“ reagoval Bláha, který odmítá názor, že by lázně byly zdrojem koronavirové nákazy. „To má být jeden z důvodů, proč je léčba samoplátců zakázána. My ale všechna nařízení dodržujeme a rozhodně nejsme ohnisky nákazy,“ poznamenal.

Dodal, že situace v lázeňství je opravdu kritická. Také Lázně Jáchymov musely ve velkém propouštět, z původních 600 zaměstnanců jich ve firmě zůstalo ani ne 500.

„Stále věříme, že se situace během léta začne obracet k lepšímu. Proto by bylo zapotřebí, aby vláda o našem požadavku jednala co nejdříve a léčbu umožnila v nadcházejících dnech, ideální by bylo hned 13. dubna,“ uzavřel prezident svazu lázní.

A řeší se také postcovidová lázeňská péče pro lidi, kteří mají například problémy s dýcháním. Podle předsedkyně sdružení lázeňských subjektů MEDISPA Jany Vaňkové je proto třeba doladit i podmínky, za kterých mohou různá zařízení nabízet takzvanou postcovidovou péči o lidi po odeznění onemocnění covid-19. „V první řadě je nutné formulovat náplň léčebného programu zaměřeného především na postižení dýchacích cest a další následky této nemoci, aby bylo jednoznačné, která lázeňská zařízení jsou schopna takovou léčebnou péči nabídnout,“ konstatovala.