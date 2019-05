Do nové sezóny vstupují lázně s vidinou toho, že přijede víc hostů, než tomu bylo v uplynulém roce. Díky dobré ekonomické situaci se totiž turismu daří.

„Za posledních deset let se roční objem návštěvníků města zvýšil o víc než sto procent a čekáme, že bude nárůst pokračovat také letos,“ řekl Martin Kalina, starosta Mariánských Lázní. „Jsou to ale jen předpoklady, vše bude záviset na ekonomické situaci. Odborníci očekávají, že brzy začne ekonomická křivka opět klesat, což bychom pocítili také my. Turismus je totiž jedno z prvních odvětví, kde se to odrazí,“ vysvětlil.

Podle údajů Českého statistického úřadu přijelo v roce 2018 do Mariánských Lázní 285 891 hostů, kteří zde strávili 1 406 262 nocí, což je průměrně 4,9 nocí na jednoho turistu. „Celých 69 % hostů bylo ze zahraničí a 31 % hostů přijelo z České republiky,“ uvedla Barbora Tintěrová, ředitelka mariánskolázeňského infocentra. „Nejvíce zastoupenými hosty ze zahraničí byli Němci, následováni jsou turisty z Ruska, Tchaj-wanu, Číny, Izraele a Rakouska. U všech národností můžeme konstatovat mírné poklesy v počtech příjezdů – nejvýraznější je z Ukrajiny, a to 23 %. Naopak hosté z Polska byli zastoupeni o 16 % více než loni a největší nárůst je u hostů z USA, a to o 155 %, přičemž i délka pobytu je významná, a to 5 dní,“ doplnila.

Počet návštěvníků roste i v Karlových Varech. „ V roce 2016, kdy jsme registrovali 329 tisíc hostů, kteří v Karlových Varech strávili dohromady 1,6 milionu přenocování, to předloni bylo 370 tisíc návštěvníků s 1,8 milionu nocí, vloni 403 tisíc osob a opět něco přes 1,8 mil. nocí. Bohužel to také znamená, že se snižuje průměrná doba pobytu, z 5,9 dne v letech 2016 a 2017 na loňských 5,6 dní,“ říká mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál. Podle něho se tak potvrzuje, že Karlovy Vary jsou lázeňské město, které je závislé na lázeňských hostech.

„Největší pokles ukazuje klientela ruská, a to o 2 % méně hostů, o 8 % méně nocí. Zdánlivě největší nárůst v procentech vykazují počty návštěvníků z Číny, ale jejich průměrná délka pobytu je malá, přibližně 2,1 dne, a jejich absolutní čísla zatím řádově menší než u Rusů,“ upřesňuje Kopál.

Zajímavou skutečností podle něho je, že neustále přibývá návštěvníků „domácích“, českých, a to lázeňských i nelázeňských.

Návštěvností ve třech největších lázních Karlovarského kraje se zabýval i projekt, který připravila společnost Mastercard společně s těmito třemi městy. „Analýza ukázala, jak se liší struktura zahraničních turistů v jednotlivých městech. Pro Karlovy Vary jsou typičtí návštěvníci z Ruska, kteří přijíždějí v průběhu celého roku,“ odpověděl odborník Mastercard Advisors na oblast Smart City Petr Zlámalík na otázku, jaké zajímavé závěry z analýzy návštěvnosti lázní vyplynuly. „Pro Mariánské Lázně jsou nejdůležitějšími turisty Němci, Britové a až poté Rusové. Návštěvníky Františkových Lázní jsou zase téměř výhradně Němci. Sezónnost jednotlivých měst je značná. Pro Karlovy Vary jsou nejdůležitější měsíce květen a září. Očekávaný výrazný nárůst útrat turistů v období filmového festivalu překvapivě není tak markantní, jak se očekávalo, obzvláště pak v loňském ročníku,“ doplnil.

(sim, kop)