Boural například dvacetiletý mladík, který jel s dodávkou značky Peugeot z obce Čirá směrem do Kraslic na Sokolovsku. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost vozidla, v levotočivé zatáčce dostal smyk, který se mu nepodařilo vyrovnat. "Následně vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Při nehodě utrpěl lehká zranění. K několika dopravním nehodám vlivem náledí došlo také na Chebsku. Kolem pondělní šestnácté hodiny odpolední nedaleko Kynšperku nad Ohří boural autobus značky Mercedes. Šestašedesátiletý řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost na namrzlé vozovce, přejel do protisměru, kde následně havaroval. I v tomto případě řidič utrpěl zranění, se kterými byl převezen do nemocnice," pokračoval ve výčtu nehod policejní mluvčí.

Ledovka v kraji: Rozbité hlavy. Záchranka bude mít zřejmě rekord ve výjezdech

Řidiči bourali po celém kraji. K dopravní nehodě došlo například u Šemnice na Karlovarsku. "Řidič traktoru zřejmě nepřizpůsobil rychlost a s traktorem se převrátil na bok. I v tomto případě se jednalo u úsek, kde byla silnice pokrytá vrstvou ledu. Mrazivé počasí způsobilo problémy také řidičům nákladních vozidel. Nepříznivé počasí spojené s námrazou trápilo řidiče i ve večerních hodinách. Devatenáctiletá řidička vozidla značky Škoda na čerpací stanici zřejmě taktéž nepřizpůsobila rychlost, dostala smyk a vozidlem narazila do reklamní tabule. K další dopravní nehodě došlo u jedné z automyček v Karlových Varech. Na zledovatělém povrchu parkoviště uvedl osmadvacetiletý řidič vozidlo značky Citroën do smyku a následně narazil do zaparkovaného vozidla značky Škoda. Po dopravní nehodě policisté lustrací zjistili, že řidič má uložen platný zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny až do měsíce srpna roku 2023. To ale nebylo vše, u muže následně vyšel pozitivně také test na omamné a psychotropní látky, konkrétně na látku THC," upřesnil Bílek.

Policisté v souvislosti s nepříznivým počasím apelují na řidiče, aby sledovali jeho aktuální vývoj a přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky, neboť se podmínky na silnici mohou velmi rychle změnit. "Zejména je důležité přizpůsobit rychlost stavu komunikace a dodržovat dostatečnou vzdálenost za ostatními vozidly. Je také na místě své vozidlo před jízdou pečlivě připravit. Samozřejmostí by měly být kvalitní zimní pneumatiky, do hor sněhové řetězy, nemrznoucí kapalina do ostřikovačů a další zimní výbava. Dále je nutné před započetím jízdy pečlivě očistit z vozidla sníh a led, aby řidiči neohrožovali sebe ani ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči by v tomto počasí měli být celkově více opatrní, předvídaví a při své cestě nikam nespěchat," uzavřel mluvčí Bílek.