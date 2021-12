Lego je hitem i v hračkářství Pompo v Karlových Varech.

V obchodním centru Varyáda je předvánoční shon a mnoho ze zákazníků míří právě do hračkářství. "Nejvíce lidé berou lego, ale i různé společenské hry či puzzle. je to stejný trend jako v předchozích letech," říká jedna z prodavaček.

U křiklavě oblečených panenek Rainbow zase nabádají reklamní šoty ať nechají holky v zimě zářit duhu. A právě tyto panenky letí v prodejně Dráčik v Chebu. "Ano, panenky Rainbow jsou hitem. Dále jde na odbyt cokoliv s tématikou Harryho Pottera," říká tamní prodavačka.

Všechny jsou v jednom kole, protože rodiče berou prodejny s hračkami útokem. "Raději nakoupím co nejdřív, nikdy nevíte co vláda zase vymyslí. Sice nevěřím, že by zavřeli obchody před Vánocemi, ale nikdy nevíte. Navíc to chci mít takzvaně z krku," říká Bohumír, jeden ze zákazníků stojící frontu u kasy v hračkářství. Jak prozradil, stavebnici koupil svému čtyřletému vnukovi.

Lego stavebnice pro děti, navíc elektrická a programovatelná, letí i na jednom z největších e - shopů Alza. Na pomyslné stříbrné příčce je pak automatický kávovar.

Muži zase utrácejí za dražší parfémy. "Vím jaký přítelkyně používá, takže se nemůžu splést ve výběru. Koupit oblečení to bych si netroufl. Neodhadnu velikost. Možná tak spodního prádla," směje se další z mladých zákazníků obchodního centra Varyáda Michal.

Letí i kávovary, ale lidé si dělají radost i nákupem jakékoliv elektroniky. "Vloni jsme si společně pořídili novou chytrou televizi , letos jsme se rozhodli koupit nové mobily. Sice to nebude překvapení, ale chci konkrétní značku a typ, takže budu mít radost i tak. Objednáváme přes internet, vyšly tam o něco levněji," říká Radek Rybář z Karlových Varů.