Nedostatek lékařů je palčivý problém, s nímž Karlovarský kraj zápasí už roky. A aby je získal, nabízí velkorysé finanční benefity, a to jak pro současné studenty medicíny, ale také pro lékaře s praxí. A nyní k tomu přibyde i možnost bydlení v krajském městě, v objektu bývalého transfuzního oddělení Karlovarské krajské nemocnice vznikne bytový dům pro zdravotnický personál. „Nemocnice by jej využívala pro své zaměstnance, což by jednoznačně zvýšilo úspěch v rámci náboru klíčového personálu. Krajská rada už odsouhlasila uvedený záměr a zahájení projektové přípravy. Akce bude realizována v rámci 2. etapy projektu ‚Generel Karlovarské krajské nemocnice‘," uvedla Jarmila Ivasková, krajská mluvčí.