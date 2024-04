A obcí, které tento problém řeší, neustále přibývá. "Informace o chybějících lékařích krajské úřady k dispozici nemají, ty mají zdravotní pojišťovny. Nicméně lze říci, že v Karlovarském kraji se potýkají s největším nedostatkem praktických lékařů a pediatrů Aš, Kraslice a Žluticko," uvedla Jitka Čmoková, krajská mluvčí.

Těžkou hlavu tak má nyní starostka Žlutic Helena Plitzová, která se společně s vedením města snaží situaci zvrátit a lidem zajistit dostatečnou a hlavně dostupnou zdravotní péči.

K poslednímu dubnovému dni se ve Žluticích uzavřela ordinace praktického lékaře a tisíc pacientů zůstane bez péče. "Lidé musejí dojíždět za lékařem do Podbořan, Nejdku, doktora hledají v Bečově, a k tomu musíme zajistit zdravotní péči pro pečovatelský dům. Je to skutečně problém. Současná praktická lékařka ze zdravotních důvodů k poslednímu dubnu zavírá ordinaci. Dětský lékař si ponechal ordinaci jen v Chodově, ve Žluticích je jedno odpoledne v týdnu. I místní zubařka už bohužel kapacitně nezvládá přijímat další pacienty. Děláme vše pro to, aby se situace nějak vyřešila,“ povzdechla si starostka.

Vedení Žlutic zatím našlo provizorní řešení. "Nově jsme zřídili senior express, který pomůže lidem nad pětašedesát s dopravou i na jiné lékařské prohlídky. Snažíme se ze všech sil. Osobně kontaktuji různé doktory a snažím se je přesvědčit, aby se do Žlutic buď přímo přesunuli nebo aby zde vykonávali alespoň nějaké ordinační hodiny,“ vysvětlila starostka.

A i Žlutice nabízejí lékařům vhodné podmínky. Vybrat s mohou z volných ordinací, jichž je zde dostatek. "Určitě bychom pomohli i služebním bytem. Můžeme jim nabídnout i zasíťované nové parcely, které plánujeme," uvedla starostka. Lékaři ale nejsou a dostatek benefitů, které jim města, obce, i samotný kraj nabízí, obtížný problém řeší jen částečně. Sehnat náhradu za odcházejícího lékaře je prostě terno.

Žlutice jsou kvůli nedostatku lékařů v kontaktu s Karlovarským krajem, což na posledním krajském zastupitelstvu potvrdil i hejtman Petr Kulhánek (KOA,STAN), i se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. "Oslovuje ale i společnosti, jako například Pentu, která provozuje nemocnici v Ostrově a v pronájmu má nemocnici Sokolov. Vše s nimi konzultujeme. VZP nám přislíbila, že bude pomáhat sehnat pacientům lékaře mimo město. Času však není nazbyt,“ dodala starostka Plitzová.

Pokud se totiž situace s lékaři ve Žluticích nevyřeší, obdrží kartotéku současných žlutických pacientů Odbor zdravotnictví Karlovarského kraje, kde si ji postupně rozeberou lékaři, kteří nové pacienty přijmou. „Určitě se nevzdáváme a budeme dál praktického lékaře, pediatra i zubaře aktivně hledat," uzavírá starostka.