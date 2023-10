Kvůli zářijové novele zákoníku práce, která umožňuje, aby lékaři mohli legálně odpracovat 832 hodiny přesčasů, se chystá v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) vypovědět dohody o přesčasové práci přibližně dvacet lékařů. Až dosud mohli sloužit pouze polovinu přesčasů, tedy 416 hodin, a na tomto limitu trvají. V jakých nemocnicích lékaři odmítají přesčasy v prosinci sloužit, tedy kolik jich je v karlovarské a chebské nemocnici, to vedení KKN nespecifikovalo. Stejně tak zatím neuvedlo, jakých oddělní, které by tak zřejmě musely fungovat v omezeném režimu, se to týká.