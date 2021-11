Deník na návštěvě.Zdroj: DeníkSe zázemím pro lékaře má přitom vedení města velkolepé plány. V budoucnu by totiž lékaři mohli působit pod jednou střechou v bývalé prodejně Coop, kterou Bečov před dvěma lety za 2,5 milionu korun odkoupil.

„Pustili jsme se do rekonstrukce ordinace praktického lékaře, ale žádného tam nyní nemáme. Jednoho zájemce už jsme snad nyní našli. Nechci to zakřiknout. Než ovšem začne ordinovat, nějaký měsíc to ještě potrvá,“ uvedl starosta města Miroslav Nepraš.

V dubnu se sice objevil lékař z Mariánských Lázní, který vyhrál výběrové řízení, jenomže nakonec nenastoupil. „Před třemi týdny nám jen sdělil, že nenastoupí. Snad jsme našli jiného. Jde o místní lékařku, která sice nemá atestaci, ale působila pod jiným lékařem. Celé procesní kolečko budeme ovšem muset absolvovat znovu,“ postěžoval si starosta. Znovu se tak bude muset vyhlásit výběrové řízení. Když vše půjde hladce, lékařka by mohla začít ordinovat nejpozději v únoru.

Zubař ani pediatr dávno v Bečově nepůsobí. Město navštěvuje ovšem třeba gynekolog, jemuž nyní město opravuje prostory, které má lékař od Bečova pronajaté.