Leoš Mareš nevystoupí v Tuhnicích sám, jako předskokan tu bude koncertovat Berenika Kohoutová, skupina Nebe a zatím neupřesněná regionální kapela.

„Jde o hudební akci na celé odpoledne. Show začíná už v půl páté, Leoš Mareš vystoupí od půl desáté. Akci jsme naplánovali včetně jednotlivých účinkujících tak, aby si na ní našel každý něco svého, je hodně cílená na mladé publikum, ale i rodiny s malými dětmi,“ říká pořadatel Kryštof Grundler.

Co zazní z Marešova repertoáru, bude do poslední chvíle tajemstvím. „Co zazpívá, nevíme ani my. Leoš Mareš hodně reaguje na svých vystoupeních podle publika. Člověk nikdy neví, co může čekat. Proto jsou jeho koncerty tak výjimečné,“ vysvětluje pořadatel.

Na akci bylo distribuováno tisíc vstupenek, volných už je posledních pár. Cena lístku na stání je 549 korun, 2990 stojí VIP vstupenka. „Pokud bude větší zájem, uvolníme další lístky. Pak nám nezbude ale nic jiného než kvůli koronavirovým opatřením rozdělit návštěvníky na dva sektory. Do tisícovky to bude bez limitů. V případě sektorů bude mít každá část návštěvníků zajištěné své toalety i občerstvení,“ dodává Grundler.