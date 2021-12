"Procházku na Lesní pobožnost jsme snad vynechali během Vánoc jen jednou, když jsme asi před 30 lety onemocněli všichni doma agresivní chřipkou. Je to samozřejmá věc, že se vydáme na toto místo. Tato tradice se dědí v naší rodině už tři generace - začali s tím moje babička a dědeček, když se do Karlových Varů přistěhovali po druhé světové válce, a docházeli sem s mou maminkou. Pak jsme tuto tradici převzali s mými rodiči. Teď sem vyrážíme s našimi malými dětmi na Boží hod, vyrážíme před soumrakem, takže lesem jdeme už v podstatě po tmě. Vždy se na procházku na Lesní pobožnost moc těšíme. Nejenže se projdeme, ale přineseme zvířátkům i něco k snědku. Zapálíme svíčky na oltáři. Je to opravdu moc krásná tradice. Letos nám Ježíšek nadělil i sníh, takže to bylo o to kouzelnější," říká Karlovaračka Katka Žáková a pokračuje: "Na podzim nasbíráme s dětmi kaštany, které sem odneseme. Zvířátkům nosíme i jablíčka, mrkev, ptáčkům pak zrní."