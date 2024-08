Podle iniciátorů na tomto území, které má být vyhlášeno jako největší chráněná krajinná oblast u nás, chtějí Lesy České republiky vykácet přes 15 tisíc stromů, z toho 1800 buků a dubů má být podle nich starších 130 let. Podle lesníků jsou počty ale daleko nižší, těžit se má začít přitom ještě letos. Výzvu proti kácení je možné podepsat na stránkách ekologických aktivistů Greenpeace.

„Požadujeme, aby do roku 2030 bylo chráněno 30 procent území Česka, a z toho alespoň třetina v přísném nebo bezzásahovém režimu. Požadujeme, aby z tohoto důvodu byla co nejdříve vyhlášena CHKO Krušné hory, neboť se jedná o poslední české pohoří, navíc s velkým podílem přírodě blízkých ekosystémů, které nemá ucelenou ochranu,“ píše se na stránkách Greenpeace.

Státní společnost Lesy ČR informace o kácení v takovém rozsahu dementuje a považuje je zcela nesmyslné. „Je to naprostý nesmysl. Ano, v Krušných horách máme naplánováno kácení, ale rozhodně ne v takovém rozsahu. Část už máme schválenou, jde vlastně o prosvětlení lesa. Zarážející je informace o počtu stromů. Co se týče kácení, uvádí se totiž počet metrů krychlových ne stromů,“ reaguje mluvčí společnosti Eva Jouklová.

Podle Lesů ČR Greenpeace zkresluje informace a vyvolává tím strach a obavy. „Stejně jako v aktuální kampani o východním Krušnohoří. Ukázkovou mystifikací je údaj o 15 200 stromech, které chtějí Lesy ČR, jak na sociálních sítích tvrdí Greenpeace, vytěžit tam, kde má být zanedlouho vyhlášená chráněná krajinná oblast, a tím území zdevastovat. Těžko říct, jak k tomu aktivisté dospěli. Skutečnost je taková, že Krajský úřad Ústeckého kraje schválil a ministerstvo životního prostředí potvrdilo obnovu lesa a zpracování 11 382 metrů krychlových dříví, tedy 5067 listnáčů a 1630 jehličnanů, celkem 6 697 stromů,“ vysvětluje mluvčí.

S těžbou se má podle ní začít ještě na konci letošního roku, kácení má pokračovat v rámci vegetačního klidu až do jara roku příštího. „A to pouze v souladu se Souborem doporučených opatření vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pro tuto evropsky významnou lokalitu. Vybereme konkrétní stromy, které už podrůstají další. Les prosvětlíme a podpoříme či iniciujeme jeho přirozenou obnovu pro budoucí pestrou druhovou skladbu. Těžit je možné v porostech starších 120 let a jak tvrdí Greenpeace, má jít o vzácné staré porosty. I to je další mystifikace. Vzácnost porostů přece zdaleka nesouvisí jen s jejich věkem. Ve skutečně biologicky cenné porosty těžit nebudeme,“ pokračuje mluvčí Lesů ČR.

Státní společnost už v dubnu požádala Krajský úřad Ústeckého kraje o vydání souhlasu s těžbou v přírodní rezervaci Vlčí důl a v přírodní památce Lomské údolí. Jak Jouklová vysvětluje, v tomto případě jde jen o možný preventivní zásah v případě akutních nebezpečných situacích, při nichž mohou vzniknout velké škody. „Pokud takové situace nastanou, chceme být připravení na okamžitý zásah, protože oběma zmíněnými oblastmi vedou turistické stezky. V takto mimořádných případech se ale nedá odhadnout objem těžené hmoty předem. Proto jsme nežádali o konkrétní počet kubíků ani stromů,“ doplňuje s tím, že část dřeva si lesy ponechají na místě, část prodají.