Lesy nechaly z bezpečnostních důvodů pokácet část stromů u řeky v Tašovicích

Karlovarská chatařská oblast Tašovice je jednou z těch nejatraktivnějších, co v současnosti lázeňské město nabízí. Lokalita se stala v posledních letech navíc vyhledávaným místem výletníků, cyklistů a ještě více vodáků, a to poté, co zde došlo k propojení páteřní cyklostezky podél Ohře a před více než deseti lety zde oba břehy navíc spojila nová lávka.

Pokácené stromy u Ohře v Tašovicích. | Foto: Deník/Jana Kopecká