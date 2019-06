Jenomže jeho dráha je široká jen 30 a dlouhá 2150 metrů, takže zde mohou přistávat z důvodu bezpečnosti jen některé letecké společnosti z bližších destinací. Přestavba dráhy je proto nyní pro letiště a Karlovarský kraj, který je jeho vlastníkem, prioritou.

„K dispozici máme tři varianty přestavby. První počítá pouze s rozšířením dráhy na 45 metrů, což by stálo 457 milionů bez DPH,“ informoval jednatel letiště Jiří Pos. Ve druhé by se dráha rozšířila a prodloužila o 240 metrů, což by vyšlo na téměř 600 milionů bez DPH. „Ve třetí variantě se uvažuje o rozšíření a prodloužení o 360 metrů za přibližně 734 milionů korun bez daně,“ upřesnil Jiří Pos.

Podle náměstka karlovarské hejtmanky Martina Hurajčíka by nejideálnější byla ta nejnákladnější verze. „Díky ní bychom dosáhli toho, že by k nám létala plně obsazená letadla z velkých vzdáleností,“ dodal Martin Hurajčík.

V současnosti na letišti sice přistávají některá velká letadla, kvůli bezpečnosti na úzké dráze ale nesmí být stoprocentně obsazena. O finální podobě dráhy, která je nejužší v České republice, by vedení kraje mělo rozhodnout během prázdnin. Podstatné ovšem také bude, jak bude přestavba financována. „Tato studie je zařazena do programu Restart, takže bychom mohli čerpat peníze odtud. Kraj by sám nikdy tak velkou investici nezvládl,“ konstatoval náměstek hejtmanky.

Po dobu přestavby bude karlovarské letiště mimo provoz. Vzhledem k tomu, aby provozní pauza byla co nejkratší, počítá se třemi až osmi měsíci realizace. Záleží na zvolené variantě přestavby.