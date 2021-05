Vedení letiště při této příležitosti připravilo ve spolupráci se Spolkem přátel karlovarského letiště a pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka amatérskou leteckou soutěž Memoriál Františka Malkovského. Soutěž je naplánována na sobotu jako součást Navigačního poháru Petra Tučka pod hlavičkou Letecké Amatérské Asociace. S ohledem na přetrvávající hygienická omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 se klání uskuteční s vyloučením veřejnosti a se schválenou výjimkou ze strany ministerstva zdravotnictví.

„I když současná situace dostala všechna letiště pod velký ekonomický tlak, snaží se vedení kraje a letiště nastavit efektivní incentivní a slevový program pro podporu nových linek. Pokračuje i příprava projektu rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy, což by podstatně rozšířilo možnosti letiště,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Bureš.

U příležitosti 90. výročí připravilo Letiště Karlovy Vary rovněž novou moderní verzi svých internetových stránek www.airport-k-vary.cz. „Začínáme používat nové logo, které ale vychází z tradičního motivu, zřizujeme také účet na Instagramu, prostřednictvím kterého chceme informovat veřejnost o historii i o aktuálním dění na letišti. Pro zájemce o zajímavosti z letecké dopravy to bude určitě atraktivní způsob, jak se o karlovarském letišti dozvědět více,“ popsal jednatel Letiště Karlovy Vary Jiří Pos.

Z historie letiště

V prvním roce provozu karlovarského letiště bylo uskutečněno 764 letů, přepraveno bylo 918 osob a 3572 kilogramů nákladu. Od roku 1935 mělo letiště Karlovy Vary letecké spojení do 11 měst v tehdejším Československu, bylo zařazeno do evropské sítě letišť a navazující lety Karlovy Vary spojovaly s Budapeští, Bělehradem, Vídní, Berlínem, Amsterodamem, Londýnem, Paříží a dalšími městy.

Z pohledu historického rozvoje infrastruktury letiště je zásadní rok 1933, kdy byly dokončeny nové objekty, zejména hlavní odbavovací budova navržená architektem Rudolfem Weisem z Karlových Varů a hangár navržený akademikem Stanislavem Bechyně. Objekty byly na tehdejší poměry dostatečně kapacitní s dokonalou architekturou a můžeme je na letišti obdivovat dodnes. Dalším významným rokem byl rok 1952, kdy byla zahájena výstavba vzletové a přistávací dráhy s cementobetonovým krytem v šířce 30 metrů a v délce 2150 metrů včetně pojezdové dráhy. Tyto parametry dráhy zůstaly doposud nezměněny a letišti dnes bohužel přináší specifické konkurenční znevýhodnění. Nová fáze modernizace probíhala od roku 1999 až do roku 2009, kdy byla otevřena nová moderní část terminálu, sloužící mimo jiné k odbavení cestujících a bezpečnostní kontrole. Letiště zároveň v roce 2017 získalo certifikaci podle nových evropských standardů EASA a je pevnou součástí strategické infrastruktury letišť České republiky.

Dalším novodobým milníkem byl 1. červenec 2004, kdy bylo letiště převedeno z vlastnictví státu do vlastnictví Karlovarského kraje a novým provozovatelem letiště se následně stala společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o., plně vlastněná Karlovarským krajem. Právě Karlovarský kraj a provozovatel letiště, spolu s využitím dotačních titulů, investovaly v následujících letech do modernizace letiště přes 450 milionů korun a do roku 2013 bylo opakovaně dosahováno ziskového hospodaření letiště.

V období od roku 2013 však přestalo být kvůli ukrajinské krizi a následným propadům v zájmu o lázeňskou péči ze strany ruské klientely letiště takzvaně v plusu. Slibné oživení díky zahájení provozu společnosti Pobeda v roce 2018 bylo nástupem pandemie COVID-19 prozatím zastaveno. O dalším osudu letiště a plánech do budoucna bude Karlovarský kraj jednat i se státem.