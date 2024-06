"Situace v Izraeli cestování logicky příliš nepřeje. O to více jsem ale rád, že i přes změnu termínu a dopravce linka skutečně létat bude. Dobrá zpráva je to i pro karlovarské letiště, protože s těmito lety již počítalo ve finančních výhledech," uvedl Petr Kulhánek (KOA, STAN), hejtman karlovarského kraje.

Také podle jednatelky Letiště Karlovy Vary Alice Justiny Undus je pro karlovarské mezinárodní letiště důležité, aby se po létech první pravidelná linka z Tel Avivu rozlétala. "Po budoucí rozvoj letiště je důležité mít kromě charterů i regulérní pravidelné linky. Z pohledu přínosů pro kraj to společně s charterovou linkou z uzbeckého Taškentu bude linka, která bude do kraje přivážet zahraniční turisty a výnosy s nimi spojené," doplnila jednatelka. Podle Jana Bureše (ODS), neuvolněného krajského zastupitele pro dopravu bude pro turisty linka směřující z Izraele do Karlovarského kraje lákavá i s ohledem na to, že Českou republiku vnímají jako jednu z nejbezpečnějších zemí Evropy. "Věřím tomu. Navíc možnost ocitnout se v oblasti lázeňského trojúhelníku zapsaného na seznamu UNESCO bez nutnosti přestupů a další dlouhé přepravy je nepochybně velkým lákadlem. Tím spíše, že lety z Izraele už v minulosti do Karlových Varů létaly a těšily se velké oblibě. Uvidíme, nakolik současná neutěšená situace v Izraeli ovlivní zájem turistů a cestování," dodal poslanec a krajský zastupitel Jan Bureš.

Karlovarské mezinárodní letiště odbavilo loni na charterových linkách téměř 14 tisíc pasažérů. Přestože jde o nárůst o 70 procent, skončilo letiště v červených číslech s provozní ztrátou přibližně 25 milionů korun. Podle jednatelky je výsledek hospodaření ale o dva miliony lepší, než letiště původně předpokládalo.

Letos v přepravě převažují charterové lety, které organizují cestovní kanceláře. Je jich celkem devět. Na oblíbenou Krétu ale zájemci o dovolenou z Karlových Varů neodletí. "Cestovní kancelář Fischer na tento ostrov přestala létat na začátku června," vysvětlila jednatelka letiště.