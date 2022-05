Po dlouhém covidovém půstu karlovarské mezinárodní letiště konečně oživne. Od poloviny června se zapojí do dovolenkové hektiky, protože odsud budou pravidelně cestující odlétat každý týden do turecké Antalye.

„Od 15. června si opět takzvaně sáhneme na velká letadla, protože bude létat charter Čedoku do Antalye,“ okomentovala návrat letiště do normálního provozu Alice Justina Undus, jednatelka společnosti Letiště Karlovy Vary.

Přímé lety z Karlových Varů do Antalye bude během hlavní letní sezony zájemcům nabízet cestovní kancelář Čedok. Obyvatelé Karlovarského kraje či okolí tak mohou odletět na dovolenou pohodlně ze svého regionálního letiště a vybrat si z celého portfolia hotelů i poznávacích zájezdů v Turecku.

Do oblíbené letní destinace budou klienti létat na palubě letadel letecké společnosti Smartwings letadly typu Boeing 737 pro 189 cestujících. Doba letu potrvá přibližně tři hodiny. „Plánované charterové lety do atraktivní turecké destinace Antalye jsou skvělou novinkou, která letišti přinese kýžené oživení po covidovém zimním spánku a samozřejmě i velmi žádoucí finanční výnosy. Při plné obsazenosti letadel by šlo až o 2800 odlétajících pasažérů,“ uvedla jednatelka Alice Justina Undus.

Věří, že s podporou letiště i Karlovarského kraje, jemuž společnost Letiště Karlovy Vary stoprocentně patří, si tato linka najde své cestující mezi obyvateli regionu a že je to začátek dlouhodobější spolupráce s Čedokem.

Také vedení kraje je s oživením letiště po dlouhém letovém půstu spokojeno. „Jsme velmi rádi, že díky spolupráci s Čedokem nabídneme lidem z našeho kraje možnost letět na dovolenou do Turecka přímo z krajského města. Kraj podpoří provoz linek a věříme, že je to první signál lepších časů karlovarského letiště,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek (STAN). Kraj na každý pravidelný jednotýdenní let do turecké Antalye přispěje dotací ve výši 100 tisíc korun.

Zatím částečný návrat letiště do normálního provozu je jen jedním z úkolů, jemuž se management a hejtmanství věnuje. V plné práci je příprava projektu modernizace přistávací dráhy.

„Vše běží podle plánu, výběrové řízení na projektanta, které vyhlásil kraj, bylo zveřejněno v pondělí 16. května,“ potvrdila posun prací Alice Justina Undus.

Zakázka je rozdělená na dvě části: jedna na rozšíření a druhá na prodloužení dráhy. Vítěz podle krajského radního pro dopravu Jana Bureše (ODS) zpracuje dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení i prováděcí dokumentaci stavby.

Kraj plánuje zahájení stavby v roce 2024. Vzletová a přistávací dráha má být rozšířena z nynějších 30 metrů na 45 metrů.

Současně by mělo v budoucnu dojít i k prodloužení dráhy o 360 metrů na 2510 metrů. Odhadované náklady na celkové rozšíření dráhy jsou 750 milionů korun bez DPH. Letiště a také kraj si od rozšíření a prodloužení dráhy slibuje větší rozvoj, současné parametry například odmítá Ryanair pro zavedení pravidelného provozu.