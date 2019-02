V loňském roce letiště odbavilo 45 003 cestujících, což představovalo meziroční nárůst o 115 procent. Ke zlepšení ekonomiky letiště vlastněného Karlovarským krajem významně pomohlo úspěšné zahájení provozu ruské nízkonákladové společností Pobeda na lince mezi Moskvou – letištěm Vnukovo a Karlovými Vary.

Podle náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka tak lze rok 2018 označit z pohledu počtu cestujících za pozitivní. V některých ohledech se ale letiště potýkalo s problémy. Tradiční spojení do Moskvy na letiště Šeremeťevo zajišťované Českými aeroliniemi zaznamenalo vloni meziroční pokles počtu přepravených cestujících o 24,7 procenta na celkových 11 618 pasažérů.

Nepodařilo se také obnovit charterové lety z Tel Avivu a Taškentu. Pokud jde ale o další ukazatele provozu, bylo zaznamenáno celkem 5 480 pohybů letadel, ze kterých bylo 1 096 komerčních a zbytek se týkal zejména výcvikových letů. Stejně jako v předchozích letech měla i přes mírný meziroční pokles významný podíl na výkonech karlovarského letiště nepravidelná přeprava v kategorii privátní dopravy, která dosáhla 53 procenta všech leteckých výnosů.

Vedení letiště i Karlovarského kraje očekává letos další nárůst počtu přepravených cestujících. „Věřím, že počet cestujících příznivě ovlivní navýšení počtu letů společnosti Pobeda, kterých by mělo být v některých obdobích až pět týdně. Od letního letového řádu počítáme s obnovením linky do Moskvy na letiště Šeremetěvo,“ uvedl Martin Hurajčík.

Linky do Moskvy na letiště Šeremětěvo, bude nově provozovaná jednou týdně, a to v neděli, společností Smart Wings.

„Byl bych rád, kdyby nové vedení letiště bylo aktivní v jednání o možnosti zavedení nových linek i o dalším rozvoji letiště,“ poznamenal náměstek Hurajčík. Jakou cestou se v nadcházejícím období letiště vydá, představil jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary Jiří Pos. „Při vyhledávání příležitostí k zavedení nových linek jednáme přednostně s leteckými společnostmi, které mohou nabídnout spojení z teritoria Ruska a Ukrajiny, kde již v minulosti letecká spojení do Karlových Varů existovala,“ konstatoval Pos.

Dále v souvislosti s projektem kandidatury regionu na zápis do světového kulturního dědictví UNESCO, analyzuje letiště potenciál v oblastech zbytku Evropy. A to ve snaze oslovit zejména segment aktivních a wellness pobytů v Karlovarském kraji a v neposlední řadě i jako nabídku alternativního spojení do Prahy.