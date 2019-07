Vedení města již delší dobu jedná s možným nájemcem, kterým je Tomáš Procházka. Pořádal například koncerty v Irské na Růžovém Vrchu. Pokud se obě strany dohodnou, na podzim by mohla být podepsána nájemní smlouva.

Areál potřebuje nutnou rekonstrukci, kterou by mělo hradit město. „Se zájemci o provozování areálu letního kina jsme měli do této chvíle pět schůzek. Město má zájem areál včetně pódia a zázemí rekonstruovat, náklady odhadujeme asi na šest milionů korun,“ uvádí karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

„Budoucí nájemce by platil sice jen symbolické nájemné, ale za to chceme garantovat určitý počet akcí a také běžnou údržbu areálu. Chceme, aby areál nebyl vnímaný jako jednoúčelové letní kino, ale jako univerzální amfiteátr pro všechny možné druhy událostí a s možností zázemí,“ pokračuje primátorka. Dodává, že po doladění všech podrobností bude pronájem projednán na vedení města.

Rekonstrukce letního kina je opravdu zapotřebí. „Hlavně pódium je ve špatném stavu a propadá se. V plánu mám zastřešení orchestřiště, aby se prostor pod ním mohl využívat. Návštěvníci by se tak dostali blíže k pódiu, a tím vznikne na akcích lepší atmosféra,“ říká případný nájemce. Počítá například i s novou rampou, zřejmě ocelovou, pro zvukaře a osvětlovače, kteří by se tak díky ní dostali s technikou lépe na pódium. Také spodní prostory hudebního klubu, který už dlouhé roky nefunguje, musí podstoupit velkou rekonstrukci. Zatím není jasné, jak to bude se samotným letním kinem. „Vedení města nepožaduje, aby kino fungovalo, já bych to ale chtěl. Jeho provoz je však velký technický problém, protože je tam stará promítačka a plátno je také špatné. Příští týden budu jednat s technikem, který mi řekne, zda je provoz kina vůbec reálný,“ konstatuje Tomáš Procházka.