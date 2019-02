Nyní ale obnovené Letní kino, které Karlovy Vary nejvíce využívaly během léta a hlavně při Mezinárodním filmovém festivalu (MFF) končí opět. Letos se podle vedení města neotevře. „Na to, abychom ho jenom uvedli do provozu, bychom potřebovali 600 až 800 tisíc korun. Kompletní oprava by vyšla na miliony. Kino je v havarijním stavu, jeviště podepřeno výdřevou. Není možné na čtyři akce do roka na obnovu kina vložit tolik peněz,“ uvedl náměstek Petr Bursík (ODS). Také podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) zůstane kino letos uzavřené. „Co bude dál, to řešíme. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Akce, které se zde konaly během festivalu a v letních měsících, přesuneme na Rolavu,“ doplnila primátorka.



Prezident MFF Jiří Bartoška o záměru města kino uzavřít zatím informován není. „Byla to především podmínka města, aby kino při MFF bylo využíváno,“ uvedl s tím, že nejprve chce o tomto záměru jednat s primátorkou Pfeffer Ferklovou.



Proti uzavření areálu ale ostře vystoupila opozice. Podle pirátů je Letní kino neodmyslitelně spjato s historií filmového festivalu v Karlových Varech. „Vždyť první promítání se uskutečnilo v rámci prvního ročníku v roce 1946. V posledních ročnících byly filmové hvězdy nadšeny tím, že na starší filmy přišly tisícovky diváků,“ upozornil zastupitel Jindřich Čermák. Vedení města tak podle něj dobrovolně rezignuje na unikátní prostor, který by při relativně malé investici byl dostatečně provozuschopný. „Ještě vloni se hovořilo o částce do šesti milionů, což se dá velmi snadno najít například v oblasti MHD,“ zdůraznil. Nápad s přesunutím aktivit na Rolavu není podle Pirátů ideální.

„Potvrzuje se, že ani nová primátorka nemá představu, co chceme z areálu mít,“ zdůraznil zastupitel Čermák (Piráti).



Proti uzavření Letního kina se postavila i KOA. Podle zastupitele Petra Kulhánka se Letní kino v uplynulých letech stalo nedílnou součástí filmového festivalu. „Každý rok byla součástí rozpočtu částka na údržbu areálu a zajištění jeho provozuschopnosti v řádu stovek tisíc korun, což je na rozlohu areálu z mého pohledu adekvátní. Nechce se mi věřit, že se s tímto nákladem nepočítá a Letní kino by mělo zůstat zavřené nejen pro MFF, ale i pro další koncerty. V době, kdy se uvolňují miliony korun na MHD zdarma, umístění kremační pece do zástavby na Růžovém Vrchu a naopak se avizují razantní úspory na opravě Vřídla, se nám nedostává této režijní položky na fungování Letního kina? To je doufám jen omyl, nebo opět zkreslená interpretace. Věřím, že vedení města se opět „přesněji“ domluví a Letní kino bude opět otevřeno nejen pro návštěvníky,“ zdůraznil Kulhánek.