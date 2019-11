I když se objevil zájemce, který byl ochotný se tohoto úkolu zhostit, vedení města s ním ani po dlouhých měsících neuzavřelo nájemní smlouvu. Důvodem je fakt, že klub, který se nachází pod pódiem, nebyl zkolaudována radnice o tom nevěděla.

„V rozpočtu na příští rok se počítalo s částkou pět a půl milionu korun na rekonstrukci prostor. Teď je ale zřejmé, že na to, aby bylo možné prostor zkolaudovat jako klub, bude potřeba peněz pravděpodobně o dost více,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Jan Kopál.

S funkčním klubem přitom počítaly obě strany, zájemce Tomáš Procházka i město. „Bez klubu by zbyl jen provoz venkovního amfiteátru, alei ten vyžaduje opravu, protože pódium amfiteátru je vlastně strop klubu,“ poznamenal. Podle něho si magistrát nechává zpracovávat projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy včetně pódia, z níž vyplynou odhadované náklady. Teprve na základě toho město zjistí, kdy a zda vůbec se do opravy pustí. „Každopádně po jednání se zájemcem o areál se ukazuje, že v takovém případě nemá smysl domlouvat akce na příští rok s nejistotou, zda je bude možné zrealizovat. Pokud se ukáže rekonstrukce jako proveditelná technicky a finančně, první akce bude možné uspořádat nejdříve v roce 2021,“ dodal mluvčí.

Pro podnikatele Tomáše Procházku to je zásadní obrat. Od zájmu provozovat letní kino upustil, i když záměru věnoval spoustu svého času. „Stále jsem se nevzdával, osobně jsem sehnal nového projektanta, který si na to udělal ihned čas, a začali jsme řešit s vedením města zejména technické detaily. Po celou dobu jsem opakovaně žádal o jakékoli právní potvrzení mé budoucí pozice v letním kině, abych mohl domlouvat akce, zejména ty, které by se měly konat již v roce 2020. Oživil jsem úspěšně komunikaci se členy vedení festivalu. Snažil jsem se komunikovat s mnoha promotéry a agenturami, ovšem vždy naše jednání skončila na tom, že zatím nemám žádnou pravomoc domlouvat akce pro tento areál,“ konstatoval zájemce s tím, že tato situace trvala osm měsíců. Během nich hledal řešení jak pro rekonstrukci, tak pro budoucí využití celého areálu. „Po osmi měsících mi bylo vedením města opět sděleno, že nedostanu žádnou smlouvu či potvrzení své pozice, dokud nebude mít město kompletní rozpočet a projekt. Ztratil jsem tak definitivně možnost včas zajistit akce, které by mohly vydělat potřebné peníze na nutnou údržbu areálu,“ uzavřel zájemce.