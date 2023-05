Čtyři velké koncerty, řadu sportovních událostí a nových atrakcí nabídne návštěvníkům areál koupaliště Michal na Sokolovsku. To je díky kvalitě vody oblíbeným cílem obyvatel města i turistů. K jezeru ale míří čím dál častěji také fanoušci různých hudebních skupin a festivaloví hosté. Nejinak tomu bude i letos.

Koupaliště Michal u Sokolova | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Podařilo se nám domluvit čtyři velké hudební akce. Na zahájení celé sezóny koupaliště a kempu, které se koná v sobotu 3. června, jsme pozvali hvězdy české hudební scény, kapelu MIG21, Support Lesbiens a další kapely, v červenci přitvrdíme na koncertu skupiny Trautenberk a dalších rockových formací, ve stylu „oldies“ pak budou Kroky Michala Davida a srpen bude patřit hitům kapely Mirai,“ říká Luboš Klíma, obchodní a marketingový ředitel společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP.

Stál také loni u zrodu nové tradice závodu dračích lodí. „Akce se i přes nepřízeň počasí velmi povedla. Letos jsme závody posunuli na sobotu 17. června a už teď se hlásí zájemci, kteří loni soutěžili, a chtějí se znovu zúčastnit. Přemýšlíme o tom, čím akci ještě vylepšit a nabídnout závodníkům i divákům skvělý zážitek. Další sportovci a fanoušci si přijdou na své během letního závodu horských kol, při beach volejbalovém turnaji, turnaji ve vodním pólu nebo triatlonových závodech. Moc se na všechny těšíme a budeme si přát hezké počasí po celé léto,“ dodává Klíma.

V areálu sokolovské Bohemie nesmí chybět každoroční akce Hurá prázdniny. Během bohatého programu, na který je vstup zdarma, zahrají Portless, Robin Mood, End of Scream, Molotov party nebo Lipo.

Merilly Cheb sbírá mistrovské tituly, mažoretky chystají celovečerní show

Loketský amfiteátr netřeba představovat. Cestu na tamní koncerty či opery si našli nejen místní, ale i lidé z celé České republiky. Fanoušci rockové muziky se mohou 9. června těšit na Horkýže Slíže, Walda Gang, Komunál nebo Plesnivý Fazole. Hned za týden to na akci Rock in Loket rozbalí stálice jako Harlej, Traktor, Alkehol a další. Následuje 24. června Olympic. Milovníci opery si zapíší datum 30. června, kdy rockery vystřídá na pódiu Verdiho opera Otello v podání libereckého Divadla F. X. Šaldy. Červenec zahájí koncertem Lucie Bílá, konkrétně ve středu 5. července. Za dva dny po zlaté slavici nastoupí kapela Tři sestry a 8. července J.A.R. Monkey Business a Funky Monx. Poté tam 14. července oslaví Divokej Bill 25 let. Chybět nebude ani divadelní představení. Konkrétně to bude 28. července William Shakespeare a jeho Macbeth. zahraje tam i Orchestr Karla Vlacha založený svým dirigentem v roce 1939. Je nejstarším big-bandem v Evropě a bezpochyby jedním z nejvýznamnějších představitelů swingové, jazzové, taneční a populární hudby. V Lokti vystoupí 19. srpna.

V Karlových Varech bude jasným kulturním hitem Mezinárodní filmový festival. Hostem letošního ročníku bude herec a režisér, držitel Oscara a dvou Zlatých glóbů Russell Crowe. Při této příležitosti převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Oceňovaný herec se zároveň karlovarskému publiku představí jako hudebník. Na zahajovacím koncertu 30. června vystoupí se svou kapelou Indoor Garden Party. Potvrdila to mluvčí festivalu Uljana Donátová. Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary převezme na slavnostním zakončení 57. ročníku karlovarského festivalu herečka Daniela Kolářová. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je největší filmový festival v České republice a nejprestižnější filmový festival ve střední a východní Evropě. Mezi filmaři, buyery, distributory, sales agenty a novináři je považován za nejdůležitější událost ve střední a východní Evropě vůbec. Festival představí každoročně na 200 filmů z celého světa a pravidelně se na něm objevují slavní a významní filmoví tvůrci. MFF Karlovy Vary je určen laické i odborné veřejnosti a nabízí svým návštěvníkům pečlivě koncipovaný program, kvalitní zázemí a široký servis služeb. Festival začíná 30. června a končí 7. července.