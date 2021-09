Pokud mají obyvatelé Karlovarského kraje pocit, že toto léto se kvůli počasí příliš nepovedlo, nemýlí se. Letošní prázdniny nenabídly ani jeden tropický den, tři byly pouze v červnu. Během léta nebyla také žádná tropická noc.

Turistika v dešti, ilustrační foto. | Foto: Ladislav Olejníček

Čerstvé údaje Českého meteorologického ústavu (ČHÚ) dokládají, že například letošní srpen byl v Karlových Varech 15. nejstudenějším za 71 let historie měření. Jak navíc uvedl meteorolog z ČHÚ v Ústí nad Labem Pavel Jůza, od začátku června do konce prázdnin, což je období klimatického léta, pršelo 40 dnů. Podle lidových pranostik by se tak za letošní léto naplnila Medardova kápě, kdy má kapat právě 40 dnů, jenomže paradoxně právě na Medarda, který slaví svátek 8. června, nepadla v Karlových Varech ani kapička. Během letošních prázdnin nebyl navíc ani jeden tropický den a během léta nebyla ani jedna tropická noc, tedy noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. Naopak dost často se teplota pohybovala jen kolem deseti stupňů.