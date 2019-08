Karlovy Vary – Hudební festival Létofest, který nabídne koncerty kapel Monkey Business, Horkýže Slíže, Divokej Bill, Pražský výběr a dalších, udělá radost i dětem.

Monkey Business | Foto: Jan Janda

Na sobotu je totiž připraven i zajímavý dětský program. „Děti se mohou těšit na indiánskou stezku, mnoho her a samozřejmě dárků,“ uvedl promotér Petr Burian s tím, že děti do deseti let mají vstup na festival zdarma. Létofest se o nadcházejícím víkendu koná na karlovarském atletickém stadionu AC Start a v programu jsou i Wanastowi Vjecy. „Přijedeme s novým playlistem, ale zahrajeme i písničky, o které si sami fanoušci píšou,“ slíbil Robert Kodym z kapely Wanastowi Vjecy.