Karlovarský kraj, Josefov /VIDEO/ - Magická filipojakubská noc patřila v celém kraji tradičně čarodějnicím a jejich rejům. Pálení čarodějnic nabídlo v řadě měst a obcí bohatý doprovodný program.

V Josefově opět vsadili na hranou scénku, v níž se do obce vrátily smrtelné hříchy. „Loni scénka skončila tím, že smrtelné hříchy byly úspěšně vymýceny. Letos se ale vrátily s návštěvou, která se doslechne, že jejich příbuzná hraběnka z Hartenbergu chce darovat hrad klášteru, což obě příbuzné nemohou skousnout a půjdou to překazit. Do toho se zamíchá ještě farář, který měl hrad slíbený. Tím se zpátky vrátí závist, lakota, pýcha a ostatní hříchy,“ přiblížila za organizátory Martina Vavřínová. Scénka začínala opět na hradě Hartenberg, odkud se průvod se svázanými sestřenicemi hraběnky vydal na josefovské hřiště. Tady sice skončily obě u kůlu, ale nakonec odešly s trestem veřejně prospěšných prací. „Snažíme se text i rýmovat. Nejnáročnější je najít chvilku, kdy bychom se všichni společně sešli a nacvičovali. Ale užíváme si to a bavíme se. Tak snad se pobaví i návštěvníci,“ dodala.