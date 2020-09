„Na západě rostlo nebývalé množství hub,“ potvrdil slova houbařů mykolog Jiří Pošmura. „Růst pozastavilo sucho, ale vzhledem k tomu, že se předpovědi meteorologů naplnily a začalo pršet, porostou houby i nadále,“ uvedl.

Milovníci hub se tak mohou těšit na klasické podzimní houby, jako jsou čirůvky, václavky, lakovky, třepenitky makové, šupinovky kostrbaté nebo hlívy.

„Z lesa budou moci lidé přinést například také lišky nálevkovité, holubinky a jiné, které se hodí na nakládaní do octa,“ řekl Jiří Pošmura.

To, že v lesích jsou doslova žně, potvrzuje snad každý, kdo se na houby vypravil. „Po dlouhé době jsem nehledal, ale sbíral,“ řekl Jan Kouba z Chebu. „Dokonce musím říct, že mě to už ani nebavilo. Všude, kam jsem se podíval, byly houby. Člověk z toho neměl to pravé potěšení,“ uvedl s nadsázkou.

Podle slov Jiřího Pošmury také v následujících dnech porostou i hřibovité houby. Na ty by si ale měli dávat houbaři pozor.

Přemrzlé hřibovité houby jsou nebezpečím a hrozí zažívací potíže i otrava. Zatím jsou houby ještě v pořádku, v době, kdy budou přibývat ranní mrazíky, by ale měli lidé při sběru hřibovitých hub zbystřit. Pro tvorbu jedovatých látek je nebezpečné hlavně to, když houby opakovaně zmrznou a rozmrznou.

Letošní houbová úroda by se určitě skvěle vyjímala na tradiční výstavě hub, která se koná v Mariánských Lázních a patří mezi jedny z nejnavštěvovanějších akcí regionu. Houbaři ale letos exempláře na výstavě neuvidí. „Bohužel se letošní výstava hub z důvodu možné infekce koronaviru ruší,“ dodal Jiří Pošmura.