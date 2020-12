„Bylo zjištěno celkem pět vozidel, která parkovala v rozporu s pravidly silničního provozu a znesnadňovala průjezd hasičského vozidla. Chceme požádat všechny řidiče, aby při parkování automobilů brali ohled na zajištění průjezdnosti pro vozidla IZS, která mohou jet pomoci nejen ostatním občanům, ale i právě jim nebo jejich blízkým,“ konstatoval ředitel městské policie v Chebu Pavel Janošťák.

Za neumožnění průjezdu záchranných vozidel hrozí lidem bloková pokuta. Případně může nechat město vozidlo odtáhnout. V některých místech je však najít místo k zaparkování téměř nemožné. „Auta na sídlištích stojí mnohdy na chodníku. Policie je kontroluje skoro denně,“ uvedl Karel Dvořák z Chebu.

Hasiči nemohli vytočit zatáčku, požár se nakonec ukázal jako planý



Velký problém dostat se na místo měli i hasiči v případě požáru v karlovarské Staré Roli, hlášení se naštěstí nakonec ukázalo jako plané. „Kvůli zaparkovaným vozům, které ale stály v souladu se značením, nemohlo vozidlo se žebříkem vytočit zatáčku," informoval mluvčí hasičů Martin Kasal. Strojník automobilového žebříku byl nucen najíždět do začátky na několikrát, vždy couvnout a o kousek vozidlo srovnat. To se mu dařilo a kdyby v tomto rovnání pokračoval, tak by se do ulice dostal. "V tu chvíli ale již velitel zásahu zjistil, že se nejedná o požár a výšková technika tak nebyla u domu potřeba," poznamenal Kasal.

Hasiči nyní budou kontaktovat vedení města Karlovy Vary. "V tomto případě stačí, aby jedno parkovací místo přímo u křižovatky bylo zrušeno a tím se nájezdový úhel do křižovatky zvětší natolik, aby zásahová technika bez problému mohla zajet tam, kde je potřeba. Podobných míst je v celé řadě měst a obcí v kraji velké množství. Někde blokují průjezd špatně zaparkovaná vozidla, jindy špatné řešení nájezdů do ulic," dodal mluvčí. Hasiči se podle něho pravidelně snaží upozorňovat na místa, kde je průjezdnost zásahové techniky ztížena. Zároveň apelují na řidiče, aby dodržovali zachování průjezdu pro zásahovou techniku. Jen tak jsou schopni včas a profesionálně zasáhnout v případě nutnosti.