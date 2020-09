„Pokud mám nárok na roční odstupné a dostanu ho, odejdu. Byly tady ale snahy o různé transformace firmy a založení nových společností, ve kterých by člověk přišel o nárok na odstupné. Práci by sice měl, ale na jak dlouho,“ říká jeden z dlouhodobých zaměstnanců firmy, který si nepřál zveřejnit své jméno, ale redakce ho zná.

„Zaměstnanci firmy mají díky kolektivní smlouvě nárok na odstupné až do výše dvanácti platů. Záleží na tom, kolik u nás mají odpracováno let,“ říká spolumajitel firmy Jaroslav Rokos.

Dodává, že se navíc jako výsledek jednání s ministrem průmyslu snad podaří rozšířit vládní nařízení z roku 2016 ke zmírnění sociálních dopadů spojených s útlumem těžby.

To se týkalo převážně Ostravsko-karvinských dolů nebo firem těžících uran. Má být rozšířeno také o Sokolovskou uhelnou. Lidé by pak měli nárok na finanční příspěvek od státu po dobu až pěti let. Pomoc přislíbil také Karlovarský kraj a připraveny jsou i úřady práce.

Ale například Chodováků pracuje v Sokolovské uhelné zhruba 500 a takový počet lidí se ve městě zaměstnat pravděpodobně nepodaří. Tamní radnice spolu s Krajskou hospodářskou komorou proto připravuje projekty pro jejich podporu. Třeba konzultační setkání s lidmi, kteří svou budoucnost spojují se soukromým podnikáním.

V Sokolovské uhelné navíc vzniknou nová pracovní místa. Firma spolu se SUEZ CZ vybuduje u Vřesové Regionální centrum zpracování a využití odpadů. Technologie, kterou použijí, je schopna zpracovat až 60 tisíc tun odpadu ročně. To je zhruba kapacita potřebná pro celý Karlovarský kraj.