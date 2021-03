Smetanovy sady v Karlových Varech mají už 22. března zkrášlit obrázky dětí, na něž už rok dopadá pandemická krize a nemohou chodit do školy.

Karlovy Vary jsou totiž jedním z míst, která se zapojují do pondělního symbolického happeningu, jenž se pořádá ve městech celé České republiky.

Má za cíl ukázat na to, že návrat dětí do škol by měl být pro vládu naprostou prioritou. Za akcí stojí především provozovatelé lesních školek.

„Vážnost celé situace si samozřejmě velmi dobře uvědomuji. Ani já nechci, aby kvůli koronaviru zbytečně umírali lidé. Ale považujeme zkrátka za nesmírně důležité, aby byl návrat dětí do školních lavic prioritou,“ říká karlovarská organizátorka Martina Šilhánová, ředitelka Lesní školky ve Svatošských skalách, která je zároveň matkou tří dívek. Všechny tři má v současné době doma na distanční výuce.

„Chceme, aby se zásadní společenská rozhodnutí dělala na základě dat, analýz rizik, analýz nákladů a přínosů. Prostě důkladně a profesionálně. Zdůvodnění opatření vyhlášených 26. února je zcela nedostatečné,“ uvádějí ve své zprávě organizátoři pondělní akce. „Zásadní omezení práv občanů musí být patřičně zdůvodněno. Nelze z pozice moci zakazovat či přikazovat bez pádných důvodů a ze dne na den v situaci, kdy víme velmi dlouho, že je u nás velmi vážná. A to ani v nouzovém stavu,“ dodávají organizátoři.

Happening ve Smetanových sadech bude velmi mírumilovný a za dodržení všech protiepidemiologických opatření.

„Chceme tam natáhnout provázky, na které budou děti věšet své obrázky na téma s názvem Můj rok na distanční výuce. Zvolili jsme takovouto formu, aby se lidé co nejméně potkávali. Proto vyzýváme rodiče a jejich děti, ale i učitele, aby akci takto symbolicky podpořili. Čím více obrázků nasbíráme, tím lépe,“ dodává Martina Šilhánová.

Obrázky budou moci zájemci v sadech pověsit v pondělí 22. března od 9 do 18 hodin.