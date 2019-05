Výsledky sbírky ukázaly, že lidé chtějí pomáhat a potravin je potřeba nashromáždit ještě více, i proto bude sbírka letos rozšířena.

V Karlovarském kraji se podařilo nashromáždit přesně 7,667 tun potravin, což představuje asi 13 800 porcí jídla. Do akce se zapojilo 129 dobrovolníků. Nejvíce potravin věnovali zákazníci v jednom ze sokolovských supermarketů, a to 1 149 kg potravin, kde své dobrovolníky zajistila nezisková organizace Pomoc v nouzi, která také provozuje v kraji jedinou potravinovou banku. „Sbírka nám neskutečně pomohla. Ve skladu jsme například již vůbec neměli trvanlivé mléko, masové konzervy, paštiky, polévky, kompoty a oleje. Díky dárcům jsme doplnili také drogerii, o niž je ze strany klientů velký zájem,“ řekl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje. Nově se budou konat dvě sbírky potravin ročně.

„Dříve se konala pouze jedna, a to na podzim. Bohužel to bylo málo, jelikož zásoby z výtěžku sbírky jsme rozdali během pár měsíců. Po zbytek roku jsme pak do skladu dováželi darované potraviny z obchodních řetězců. To však nezajistí, abychom pokaždé dostali to, co momentálně nejvíce potřebujeme. Lidé darovali potraviny a drogerii ve vybraných prodejnách v Sokolově, Karlových Varech, Chebu, Mariánských Lázních, Aši a Ostrově.

Pomoc je zaměřena zejména na seniory, matky samoživitelky, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, hendikepované či lidi bez domova a v nouzi a pokrývá celou Českou republiku. Největší upotřebení naleznou vždy konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.

„Sbírka potravin je projevem solidarity s těmi, kterým nezbývá dostatek prostředků na základní trvanlivé potraviny či drogistické zboží. Přestože Česko patří k zemím s nejnižším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením, stále u nás žije 1,5 milionu občanů pod hranicí chudoby. A právě těm Sbírka potravin pomáhá,“ uvedla Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.