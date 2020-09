Letošní slavnosti se musely obejít především bez skupiny ruských obyvatel, která pravidelně akci navštěvuje. Zúčastněné porcelánky se proto zaměřily na české turisty.

Podle generálního ředitele porcelánky Vlastimila Argmana ale Češi dokázali cizince nahradit, a po finanční stránce by tak neměly být znát větší propady. Do poslední chvíle přitom společnost nevěděla, jestli se akce vůbec uskuteční.

V době pandemie se trh i pro ně téměř zastavil. Porcelánka tak prodej zaměřila na internetový obchod. „Snažili jsme se oslovit mladší lidi. Ti starší už porcelán mají. Důležitý je takový výběr tvarů, aby obstály v každé domácnosti,“ potvrdila o slavnostech rostoucí zájem mladší generace designérka produktů Lenka Sárová Malíská. Společně se zaměřením na e-shopy porcelánka navázala spolupráci s dalšími internetovými společnostmi.

Vedení společnosti věří, že překoná i současné problémy spojené s dopady pandemie na porcelánku.

„Domácích zakázek nyní moc není. Zatím to ale přežijeme, alespoň do té doby, než se trhy zase rozběhnou. Pokud se to nestane, budeme bohužel muset dělat kroky, které nebudou populární,“ vyjádřil se Vlastimil Argman s odkazem na propouštění zaměstnanců, ke kterému zatím nedošlo.

„Dlouho jsme bojovalio překlenovací úvěr. Dostali jsme ho a teď ho chceme pomalu likvidovat. S odkladem splátek nám pomohla například energetická společnost ČEZ,“ uzavřel Vlastimil Argman.