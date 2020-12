Přežít se podle něj dá, ale bez výdělku. Pomoci mu mohou podle jeho slov jedině klienti. A přestože je to do sousedního Německa coby kamenem dohodil, stejně a možná i více je pro něj důležitá česká klientela.

„Začal jsem v Bublavě podnikat v 2018 až 2019. Začátky byly špatné, lidé měli zažité určité stereotypy. Zavírání restaurací při první vlně covidu mi paradoxně pomohlo v tom, že jsem se rozhodl udělat v podniku zásadní změny ve fungování i u personálu,“ tvrdí Dvořák, který se snažil změnit celé PR podniku.

„Chtěli jsme to postavit na kvalitě, cenách a tak dále. Všichni, kteří se pohybují v podobných provozech vědí, že to celé trvá rok, dva než se někam dostanete,“ konstatuje Dvořák.

Přišlo léto a doporučení vlády zůstaňte v Čechách. „A Češi zůstali. Bublava byla natřískaná turisty. Až mě to překvapilo. Letošní léto bych si dokonce dovolil srovnat s dobrou zimou na Bublavě. Spousta lidí začala „ochutnávat“ Krušné hory. Cyklisté i pěší mířili do mnoha míst,“ říká Dvořák.

Podle něj pomohlo i natáčení televizních seriálů a lidé chtěli vidět například bublavský Bleiberg, kde se točily scény z Rapla, nebo bývalou nacistickou továrnu v nedaleké Přebuzi. V letošním létě ji navštívilo nespočet turistů prakticky v jakýkoliv den. Z dříve mystického místa se tak stal ráj selfíčkářů.

Při druhé vlně vládních opatření, mezi nimiž bylo opět zavírání restaurací, Dvořák uvažoval, že skončí. „V první vlně jsem se rozhodl, že zavřu, propustím všechny lidi, zakonzervuji objekt. A pak do toho půjdu sám se ženou. Ty samé myšlenky jsem měl i při druhé vlně. Ale žena mě přesvědčila, že když už tu naši kuchyň lidé znají, bylo by škoda nezkusit výdejní okénko,“ popisuje Dvořák, kterému bylo jasné, že bez rozvozu jídel to nebude ono.

„Někteří lidé jsou pohodlní, aby si sem dojeli, jiní zase nemají při práci čas zabývat se dojížděním či docházením k nám. Náš rozvoz jídel začali lidé využívat a chtějí jej i o víkendech,“ říká Dvořák, který počítá, že mu pomůže leden a únor příštího roku, pokud přijedou lyžaři.

„Jeden z prvních kroků, který jsem se snažil udělat, byl ten, že jsem české klientele dal najevo, že je pro můj podnik stejně dobrá jako ta německá. Snažím se přitáhnout hlavně místní, ale například i lidi z nedalekých Kraslic. Pokud jsou slabé měsíce, nejedou vleky tak místní jsou jediní, kteří nás mohou zachránit. Další věc je rozložit cenovou politiku do celého roku. a ne v lednu a únoru strhnout ceny. Nejsme Špindl nebo Lipno,“ uzavírá Dvořák.