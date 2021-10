Volič podle ní může hlasovat na stanovišti v okrese, ve kterém má nahlášeno trvalé bydliště, případně pro které mu byl vydán voličský průkaz. Z jednoho automobilu může hlasovat více oprávněných voličů. U volebních stanovišť je možné hlasovat 6. října od 8 do 17 hodin. V okrese Karlovy Vary je možné volit v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, v okrese Sokolov v areál Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Chebská 282 Sokolov a v okrese Cheb v areálu Nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204, Cheb.

Tři volební stanoviště drive in fungují dnes v Karlovarském kraji. Jsou určena pro voliče, kteří jsou kvůli covidu v karanténě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.