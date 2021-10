Od nového roku se ve městech mění systém úhrad za svoz komunálního odpadu. Města proto spustila informační servis pro občany na svých webových stránkách. V Sokolově bude jednotlivcům i sdružením vlastníků jednotek do konce roku ukončen smluvní stav se sokolovskými technickými službami (SOTES). K místnímu poplatku se pak musejí osobně přihlásit právě na městském úřadě. Pokud tak neučiní, může se jim to řádně prodražit. Pokuta totiž může činit až trojnásobek poplatku za svoz. Platit bude i ten, který nahlásí, že odpadovou nádobu nemá.

Lidé musejí na úřad kvůli odpadu. Jinak jim hrozí vysoké pokuty | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Od října mohou chodit lidé i zástupci sdružení na úřad. Spustili jsme změnu systému placení svozu odpadu v Sokolově. A to tím způsobem, že podle nového zákona o odpadech se budou muset všichni odhlásit ze služeb, které nyní platí SOTESu, a budou se muset přihlásit v Sokolově k místnímu poplatku. Chceme, aby to proběhlo co možno nejhladčeji," řekl místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.