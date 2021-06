"V rámci prodeje pozemků jsme zaregistrovali obrovský boom, takový zájem jsme nikdy před tím neměli. Prodalo se všech dvanáct stavebních parcel," uvedla starostka a pokračovala: "Lidem zřejmě během lockdowvnu došlo, že mít svou vlastní zahradu má ohromnou výhodu."

V současné době žije ve Stanovicích a přilehlých osadách 624 obyvatel. Územní plán přitom umožňuje takovou zástavbu, díky níž by finální počet trvale bydlících mohl dosáhnout klidně 1500. "Územní plán máme předimenzovaný a je potřeba ho aktualizovat. Tolik lidí by bylo přece jen moc. Ideální stav je tak do tisícovky," konstatovala Kondelčíková.

Hlinky nejsou jediné místo, kde je aktuálně možné stavět. Přímo ve Stanovicích budou k dispozici hned dvě lokality ve vlastnictví soukromých developerů. V té jedné se už staví tři domy, celkem jich tu může být až sedm. "V další, která se rozkládá na ploše 22 tisíc metrů čtverečních, se ale počítá jen se zastavěním na 20 procentech. Má se jednat o bydlení venkovského typu. Předpokladem je, že by tu mohlo stát až dvanáct rodinných domů," poznamenala starostka Stanovic s tím, že obě dvě lokality jsou na velmi pěkných místech.

Dalších 12 tisíc metrů čtverečních určených k výstavbě se nachází u přehrady. I ty vlastní soukromá osoba, která tu podle starostky zamýšlela stavět dvojdomky.

Žádné volné pozemky ale v této době nejsou v Dražově a s rozvojem se zatím nepočítá ani v Nových Stanovicích. "Ty jsou spíše chatovou osadou, kde lidé začali bydlet trvale. Problém je, že tu není kanalizace, řešíme také vodovod. Dokud nebude kanalizace hotová, nebude se v této lokalitě stavět," dodala starostka Stanovic, které stejně jako jiné obce těží z toho, že mají blízko ke Karlovým Varům. Navíc tu funguje obchod s bufetem i hospoda. Menší problém je pouze v absenci mateřinky, a tak děti musí dojíždět do nedaleké Březové, Bečova nad Teplou i do Karlových Varů.