„Chci mít na svatbě rodinu, kamarády a pořádně si ji užít s družičkami, obědem i oslavou. Když ne, tak to raději žádnou,“ říká Karlovaračka Petra Horáková. Podobně v této době uvažuje mnoho lidí, a proto ve velkém ruší řádně zamluvené termíny. Úředníkům tím způsobují jen menší organizační problémy. Lidem, kteří ze svateb profitují, přidělává tak ale pandemie další ekonomické ztráty.

Že svatebčané masově odhlašují obřady, potvrzují na úřadech i hradech. „Lidé si rezervovali termíny a ty teď ve velkém odhlašují. Na obřadu se nyní může sejít maximálně 15 lidí včetně oddávajícího i matrikářek. Kdo nyní uzavírá sňatky, jsou třeba rozvedení, kteří už nepotřebují tolik lidí na obřadu. Svatebčanům vadí i to, že v podstatě nemohou pořádat ani svatební hostiny, protože restaurace zůstávají zavřené. Lidé vyčkávají,“ konstatovala matrikářka ostrovského úřadu Jana Pecková.

Zmatky kolem svateb zaměstnávají i úředníky karlovarského magistrátu. „Snoubenci rušili obřady, které se měly uskutečnit zejména v období od října 2020 do února 2021, nebo je přesouvali na letní termíny letošního roku, které jsou nyní téměř plně obsazeny, zejména ty v červnu a v červenci. Největší zájem byl o letošní sobotu 3. července, nejspíš proto, že po ní následuje neděle a dva dny státních svátků. Tento termín je již zcela zaplněn,“ hlásí mluvčí magistrátu Jan Kopál. Na radnici odhadují, že letos bude pokles svatebních obřadů až o 25 procent.

Svatby se například konají i v oblíbeném areálu Farmy v Horách. „Přes sezónu jsme jich zvládli tak dvacet i pětadvacet, když to letos dobře dopadne, uspořádáme jich jen takových deset. Zájemců máme spousty, ale teď svatby ruší. Chtěli by je přeložit třeba na podzim, jenomže termíny jsou obsazené. Kapacita, která limituje počet účastníků na patnáct, je prostě likvidační. To není oslava, ale tryzna za svobodu,“ poznamenává s trochou nadsázky nájemce Farmy v Horách Vlastimil Argman.

Svatební obřady se staly samozřejmou částí příjmů také na Horním hradě, Hauenštejně. „Je to bída, svatební byznys je na nule. Ročně u nás uspořádáme osm až deset svateb. Během zimy jsme tradičně zvládli vyřídit takových pět rezervací, letos zatím přišla jen jedna. Ani ta ale zatím není definitivně potvrzena,“ svěřil se majitel hradu Pavel Palacký.

Na hradě Hauenštejně aktuálně spíše řeší zrušené termíny z loňského roku, které se snaží svatebčané přeložit na letošní rok. I v tomto případě ale lidé vyčkávají a obřady se snaží rezervovat spíše na podzimní měsíce.

Oblíbené svatební obřady jsou také na státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou. „Naše správa dlouhodobě spolupracuje s radnicí na pořádání svatebních obřadů zpravidla v zámecké kapli či na slavnostní zámecké terase. Svatební obřady či uzavírání registrovaného partnerství jsou na zámku Bečov přes dvacet let velmi oblíbené. Doba covidová tento počet o něco snížila, neboť snoubenci v této nejisté situaci svůj 'velký den' často odkládají a poté řeší obřad narychlo,“ informuje Markéta Kolářová, vedoucí návštěvnického provozu.

I přesto se letos už jedna svatba i za současných opatření na bečovském zámku konala. „Momentálně jsme v kontaktu s dalšími svatebčany. Většina termínů však zůstává stále volná. I my jsme totiž nuceni se řídit aktuálními nařízeními vlády se značně omezenou účastí, která je s výjimkou malých či tajných svateb protimluvem velké rodinné události,“ dodává vedoucí provozu.