Více než dva týdny se obyvatelé Karlových Varů, kteří bydlí poblíž Lázeňského sanatoria Thermal, pořádně nevyspali.

Důvodem byl už tradičně filmový festival. Ten sice trvá sedm dní, předtím se ale staví lešení na upoutávky filmů a také bary a pódia. To vše se musí po festivalu zase rozebrat. A řemeslníci pracují nonstop, ať je noc, nebo den. „Týden před festivalem posloucháte v noci bušení do trubek a kladívka. Další týden si pak připadáte jako na technopárty nebo někde na kolotoči, protože k vám domů doléhá muzika z různých barů, která se pochopitelně mísí. No a klid nemáte ani po festivalu, protože to zase všechno bourají a údolím se to všechno rozléhá,“ říká jeden z obyvatel, který bydlí naproti Thermalu. Úřady jsou ale krátké. Jediný, který může kvůli rušení nočního klidu z festivalových barů zasáhnout, je hygienická stanice. Ta ale musí dostat podnět, aby na kontrolu vyrazila. A to se nestalo.