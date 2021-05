Ne všechny památky v Karlovarském kraji zatím splňují podmínky vládních nařízení, na základě nichž mohou do objektu jen individuální návštěvníci. Oslovení kasteláni zatím příliš důvod k radosti nemají. Na vině je totiž velmi špatné počasí, které veřejnost neláká k tomu, aby vyrazila na prohlídku hradu.

"Lidí chodí tak průměrně, co jsme zvyklí, není to žádná sláva. Je to kvůli počasí," konstatuje kastelán Státního zámku ve Valči Tomáš Petr. Právě tato zchátralá památka, která se stále postupně rekonstruuje po velkém požáru z roku 1976, je přitom přímo ideální pro návštěvy za současných podmínek. Má rozsáhlý nádherný park a dva návštěvní okruhy jako stvořené pro individuální prohlídky. "Máme otevřen jak návštěvní okruh v zámku, tak i expozici Braunových soch. Lidé se k nám ale moc nehrnou. A to jsme na zahradě postavili velké šapitó, kam se mohou lidé za tohoto počasí uchýlit. Je vzdušné, takže nehrozí žádné porušování nařízení," pokračuje valečský kastelán.

Připomíná všem zájemcům jednu důležitou a velmi atraktivní raritu. Zámek ve Valči má totiž každý pátek i sobotu prodlouženou otevírací dobu, a to až do 23 hodin. Jenomže o tom téměř nikdo neví. "V zahradě je k dispozici kavárnička Prádelna, kam chodí nejen místní. Návštěvníci, kteří tu vydrží déle, jsou pak překvapeni, že máme v pátek a v sobotu takto dlouho otevřeno," poznamenává kastelán Petr. Prohlídka valečského zámku v těchto pozdních hodinách má přitom své magické kouzlo. Každý návštěvník dostává lucernu, s níž si může obnovovanou památku projít. Letos jich správa zámku přikoupila dalších deset.

Valečský zámek chystá v dohledné době i jednu novou expozici. "17. června otevíráme výstavu originálních fresek ze zaniklého kostela svatého Wolfganga v Doupově. Expozici jsme vybudovali v místnosti, která byla zcela zdevastována požárem. Její rozměry jsou hodně podobné tomuto zaniklému kostelu," dodává kastelán.

Od 4. května obnovil provoz i městský hrad v Chebu. "Pracovní dny jsou hodně slabé, zachraňují to návštěvníci během víkendu. Zatím to není žádný zázrak. O posledním víkendu jsme ale měli trochu větší nával německých turistů. Jsme rádi alespoň za něco. Uvidíme, zda budeme lámat rekordy jako v loňském roce," říká kastelán chebského hradu Tomáš Dostál. Vloni se totiž během hlavní sezóny prodalo dvakrát tolik vstupenek než v roce 2019.

Také chebský hrad ideálně vyhovuje vládním nařízením, protože nabízí především prohlídky exteriérů, kde se lidé mohou rozptýlit. "Zatím jedeme bez průvodců, prohlídky jsou volné," uzavírá chebský kastelán.

Na své první návštěvníky naopak čekají na Státním zámku a hradu v Bečově nad Teplou. "Vzhledem k tomu, jak jsou u nás prohlídkové trasy tradičně zaměřené na zámecké interiéry, mohou se konat pouze prohlídky komentované ve skupině. Měly by být opět povoleny od 31. května. Do budoucna s právě dokončovanou muzejně-galerijní expozicí relikviáře svatého Maura bude Bečov na rozdíl od běžných hradozámeckých expozic spadat též do kategorie muzeí, což by mohla být nesporná provozní výhoda," konstatuje bečovský kastelán Tomáš Wizovský. Novinkou letošní sezóny je podle něho zřízení stálé linky dispečera, který zodpoví každý provozní dotaz a doporučí aktuálně optimální průběh návštěvy zámku či další atraktivity cestovního ruchu v daném místě.

Ale nechybělo málo, a bečovský památkový areál by zůstal pro milovníky historii uzavřen během celé sezóny. A to ne kvůli covidu, ale kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Otevření proto velmi uvítali místní podnikatelé, kteří z cestovního ruchu profitují. "Kvůli souběhu několika stavebních obnov a řešení únorové havárie tarasní zdi pod točitým zámeckým schodištěm jsme měli původně zůstat uzavřeni, a to až do podzimního zkušebního režimu nové muzejní expozice relikviáře. Ale proto, že došlo k časové prodlevě zahájení stavebních realizací, a díky snaze o nepřerušení kontinuity návštěvnického provozu a následné dohodě mezi vedením památkového ústavu, města a Karlovarského kraje nakonec dojde k částečnému otevření areálu," vysvětluje bečovský kastelán.

Bečovský areál tak od pondělka opět začne nabízet dva tradiční okruhy: relikviář svatého Maura a zámecké interiéry. Obě prohlídky budou v omezeném režimu a bez možnosti procházet zámecké zahrady a vyhlídkovou interaktivní stezku kolem hradu. Právě on totiž prochází nákladnou opravou. "Dříve standardně nabízené dětské varianty prohlídek a programů budou možné pouze po předchozí rezervaci. Vzhledem k celé situaci musíme bohužel omezit počet vypisovaných prohlídek. Doporučujeme tedy návštěvníkům zakoupit si vstupenku online," dodává kastelán Wizovský.