"Na obědy lidé přišli, ale nebylo to žádné terno. Na druhou stranu jsme ale prodali více jídla než přes dosavadní okénko. A to počasí ještě dopadlo dobře, mohlo být mnohem hůře," konstatoval Jiří Koucký, provozní restaurace Ventura Pub, který je znám také jako Evropský dvůr.

Domnívá se a zároveň také doufá, že mnohem víc lidí přijde odpoledne a večer na takzvané pivní posezení. "Pandemii jsme nějak přežili, nemuseli jsme naštěstí propustit nikoho z našich 16 zaměstnanců. Snažili jsme se jídlo nabízet přes okénko, ale zájem velký nebyl. Jsme rádi, že jsme konečně po pěti měsících mohli otevřít," dodal provozní.

Na oběd sem například přišla i Jana Mensatorová se synem Thomasem. "Syn se těšil na smažený sýr s hranolky a tatarkou, já si dávám meníčko. Chtěli jsme si po dlouhé době vychutnat a užít jídlo v restauraci," svěřila se zákaznice.

Podobné to bylo i v restauraci U Tomáše. "Je to bída. To už rozvoz a prodej jídla přes okénko byl silnější. Může za to špatné počasí. Snad odpoledne a víkend bude lepší," poznamenal provozní Pavel Růžička. Kdo si chce sednout na zahrádku, musí počítat jen s vlastním vybavením - žádné deky a přímotopy tato restaurace nenabízí.

Provozní U Tomáše přiznal, že pandemii dobře ekonomicky nezvládli. "Museli jsme si půjčit a prodat jeden byt, abychom přežili. Co se týče kompenzací, čerpali jsme na zaměstnance. Ti ale doposud dostali zaplaceno z celého roku jen 75 dnů. Pokud by přišla další vlna, už bychom to asi nedali. Není už z čeho přežít," uvedl.

První oběd si tam po mnohaměsíční pauze dali i manželé Stefan a Denisa Demirevovi. "Jsme z Prahy. Měli jsme tu pracovní jednání, a tak jsme spojili příjemné s užitečným. Opravdu jsme se těšili na to, až si budeme moci sednout a dát si dobré jídlo. Testy, pochopitelně negativní, máme s sebou," hlásili manželé. "Dali jsme si českou klasiku. Zítra si v Praze zřejmě půjdeme sednout na pivko s přáteli."

Restaurační zahrádky mohou lidé navštívit jen za předpokladu, že mají negativní test, jsou očkováni a nebo v poslední době prodělali covid - 19. "Zaměstnanci krajské hygienické stanice budou i v tomto případě kontrolovat mimořádná nařízení vlády v souvislosti s onemocněním covid - 19," uzavřela mluvčí hygienické stanice Michaela Zajíčková.