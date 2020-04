Na přírodní památky a do lesů se vypravila řada obyvatel kraje. Všichni se shodli na jednom, potřebovali načerpat čerstvý vzduch.

„Byla jsem doma zavřená měsíc, než jsem si dovolila vyjít ven,“ sdělila seniorka Marie Dvořáková z Chebu. „Mám astma, a tak se nákazy koronavirem bojím. Ale po měsíci, co jsem si jen četla anebo koukala na televizi, už mi to nedalo a domov jsem opustila. Potřebovala jsem se provětrat, rozhýbat. Doma se nedá sedět věčně. Vyzbrojila jsem se i rouškou. Nakonec jsem došla až do nedalekého lesa, kde nikdo nebyl, tak jsem si roušku sundala a konečně se zhluboka nadechla. Procházka mi udělala velmi dobře a hned se mi večer dobře spalo,“ sdělila penzistka.

Většina lidí se snažila vyrazit na místa, kam v tuto dobu moc turistů nechodí. „Zamířil jsem se porozhlédnout kolem vyhaslé sopky Železné hůrky,“ řekl turista Pavel Němec z Chebu. „Je to lokalita, kde jsem už dlouhá léta nebyl, a tak jsem si řekl, že toho využiji a trochu se projdu. A měl jsem štěstí, na sopce nikdo nebyl. Prošel jsem si okolí sopky, udělal pár snímků, nadýchal se čerstvého vzduchu. Nakonec jsem ještě zamířil k minerálnímu prameni Kyselecký Hamr, který jsem ochutnal, a zase jsem se pěšky vydal směrem domů,“ podotkl.

Někteří se během víkendu vypravili i na nákupy kytiček, aby je mohli začít sázet na své zahrádky.

„Dlouho jsem venku nebyla, ale protože už chci začít sázet na zahradě kytky, vydala jsem se do zahradnictví, které se nachází v Třebeni nedaleko Chebu,“ řekla Jana Křížová z Chebu. „Měli tam nádherné muškáty, fuchsie a další květiny, z kterých jsem si opravdu vybrala. Všichni jsme měli roušku a musím říct, že zákazníci dodržovali několikametrové odstupy. Všichni se chovali velmi zodpovědně. Následně jsem odjela na zahradu, kde jsem květiny hned zasadila. Byl to obrovský relax,“ zdůraznila zahradnice.