Původní cesta od Tržnice k nástupišti se zruší. Nahradí ji pěšiny zleva a zprava.

Karlovy Vary začaly se zásadní přeměnou nevyužívané plochy před Městskou tržnicí. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Do další části revitalizace dopravního terminálu Městské tržnice se pustilo město Karlovy Vary. Tentokrát je to menší zelená plocha, která dělí budovu Tržnice od nástupišť hromadné dopravy. Na trávník už najely minulý týden bagry, které začaly budovat nové cesty. Ne všem Karlovarákům je to ale po chuti. "To už si dělají srandu na tom městě. Celá Tržnice je rozkopaná, všude jsou ploty. To s tím nemohli počkat?" postěžovala si žena, která nakupovala 5. listopadu na farmářských trzích. Bagry totiž zajížděly až ke stánkům, kde zatím Karlovaráci chtěli v poklidu nakoupit.