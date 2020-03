Plynaři mají v plánu rozkopat ulici Lidické nábřeží v Sokolově a rekonstruovat plynové potrubí.

Parkoviště na začátku ulice Lidické nábřeží | Foto: Deník / Roman Cichocki

Připojit se hodlá i město, které by rovnou vyměnilo povrchy. Ulice by tak podstoupila kompletní rekonstrukci, kterou už potřebuje. Lidé ale půl roku nezaparkují a dávali s tím najevo svůj nesouhlas. Město se proto rozhodlo hodit každémuz nich do schránky anketní lístek.