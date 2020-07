Sedmdesát tisíc metrů čtverečních plochy má zabrat výstavba dvou hal, které chce v Horách u Karlových Varů postavit soukromý investor na privátních pozemcích. Místní zastupitelé jsou proti, a proto na pátek svolali místní referendum. V něm se měli lidé vyjádřit, zda stavbu podporují, či nikoliv. Výsledek ovšem není závazný.

Všichni dotázaní, které redakce oslovila, jsou proti. „Aby bylo referendum platné, musí přijít 30 procent voličů. Těch je v Horách celkem 244,“ uvedla starostka Lucie Hostašová. Záměr vznikl už před 20 lety s tím, že investor ho nazval jako Středisko obchodu a služeb. „Měla tu stát 'plzeňská Olympia' s obchody, multikinem, motelem a čerpací stanicí. Z původních plánů ale zůstal jen název. Nyní se hovoří o dvou halách určených pro obchod s internetem. Jak jsme se ale ptali, provozovat se tu může třeba i lakovna, pokud to schválí studie vlivu na životní prostředí,“ upřesnila starostka. Po místních komunikacích, které jsou z větší části nezpevněné, by měla jezdit do areálu auta s tonáží do 7,5 tuny. „Záměr se nám nelíbí. Z obce navíc není ani dobré dopravní napojení,“ dodala starostka.

Jiný investor tam plánuje výstavbu 70 rodinných domů, z nichž by byl výhled právě na haly. Na ty by se měli koukat také obyvatelé právě dokončovaných 25 domů, kterých se výstavba týká nejvíce. Od areálu je totiž dělí jen 70 metrů. „Jsem jednoznačně proti,“ reagovala Lidie Aiseltová, která v Horách žije 50 let. „Nesouhlasím. Pustili bychom si tím kamiony do obce,“ zdůraznil Pavel Koranda.