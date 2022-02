Je to už dva roky, co životy nás všech omezuje koronovirová pandemie. Už rok se mohou lidé nechat proti covidu očkovat. Vakcína jim sice nezaručí, že se nenakazí, statistiky a praxe ale dokazují, že díky ní má onemocnění mírnější průběh. Během dvou let se česká společnost rozdělila kvůli covidu na dva tábory, v každém z nich panují jiné názory. A co si o covidu – 19 myslí obyvatelé Karlovarského kraje? Čemu věří a nevěří, kde čerpají informace, co jim vadí?

Jiří Brož (student medicíny, Karlovy Vary): „Věřím lékařům, vědcům i státním médiím, například České televizi. Myslím si, že by si informace o covidu nevymysleli. A také věřím zveřejňovaným datům a očkování. Vakcína je podle mě to nejlepší, co můžu udělat, jak se chránit.

Nevěřím naopak nepodloženým informacím, které se šíří po internetu Z toho také vyplývá, že pokud se chci něco nového dozvědět, navštěvuji ověřené webové portály, sleduji Českou televizi. Čtu také rozhovory s odborníky, kteří se tímto tématem zabývají.

Co mi vadí? Těch věci je hodně. Tak asi nejvíce to, že už to trvá tak dlouho. Člověk je omezen v kontaktech, nemůže se tolik potkávat s přáteli, rodinou, nemůže pořádně chodit do školy. K omezení došlo i u aktivit, ať už v kulturním tak sportovním životě. Vadí mi, že i po tak dlouhé době se najdou tací, kteří to ještě nepochopili, zpochybňují, že covid vůbec existuje, že po tak dlouhé době ještě nejsou připraveni. Vadí mi bezohlednost těch, kteří v uzavřených prostorách nepoužívají povinné respirátory.

Lukáš Endršt (IT manažer, Cheb): „Věřím, že covid existuje, a že je pro některé lidi hrozba, to samé je ale hrozba i rakovina z chemicky zpracovaných potravin, dále závislost na lécích alias léčíme následky, ale ne příčinu. Covid respektuji a chráním sebe i ostatní.

Co se týče informací, tak si hlavně dělám svůj vlastní úsudek. Vyhledávám si i zahraniční a ověřené informace z důvěryhodných zdrojů, které si i následně sám překládám. Upřímně se přiznám, že ani z většiny nevěřím českým médiím, bohužel.

Co mi vadí, je jednání naší vlády, která si s lidmi a jejich psychikou hraje a hází jako s míčkem. Jsme donuceni, až vydíráni k tomu si do sebe píchnout vakcínu, a to od vlády. Zkouší to přes různá opatření, až po mediální články na netu. Stále čteme o tom, jak někdo někde umírá a jak lituje, že nemá vakcínu.

Že by byly vakcíny velký byznys? Nevěřím, že jde vládě ani nikomu z těch, co jsou úplně nahoře o bezpečí lidí. Věřím sobě. Opatření nedodržuji kvůli vládě, ale kvůli lidem v mém okolí. Nikdo v mém okolí to nebere vážně, ale nikdo to také nepodceňuje.

Lucie Žáčková (asistentka vychovatele, Karlovy Vary): „V poslední době už nevěřím ničemu, ale že covid existuje, to ano. Každý říká něco jiného, a tak raději už ani nic o covidu nečtu. Co mi vadí, že se stát o nás nepostaral. Vadí mi neustálé karantény, které dopadají právě na školství. Vadí mi i to, že někteří nemoc hlásí pozdě.