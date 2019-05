V Karlovarském kraji se v úterý sešli demonstranti hned na několika avizovaných místech – v Karlových Varech, Valči, Chebu, Mariánských a Františkových Lázních a v Sokolově.

V Karlových Varech demonstrovalo asi 200 lidí. Protestující přijeli podpořit také Pražané. Nechyběli tu ani studenti. „Chci tu jen říct, že nám rozhodně neteče mléko po bradě, i když jsme právě odmaturovali. Nás studentů, kteří nesouhlasíme s politickým děním v zemi, je tady více,“ hlásil do mikrofonu maturant Jakub Machek.

I přes špatné počasí se na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad sešla asi sedmdesátka lidí.

„Už delší dobu se cítíme nespokojeni se směrem, jakým se ubírá naše politika, a pořádáme demonstrace. Nelíbí se nám způsob, jak náš premiér zachází s mocí a vyhýbá se spravedlnosti. Není to první vlna, kterou tady dnes organizujeme,“ řekla za pořadatele chebské úterní demonstrace sociální pracovnice a pedagožka Ivana Čamková. „Spojili jsme se také s panem Dytrychem, který je místní aktivní občan a začal sám demonstrovat. My jsme se k němu postupně připojili a vytvořili jsme aktivistickou skupinu s názvem Nebudeme mlčet. Jsme v kontaktu s Milionem chvilek a zapojili jsme se do protestů už tradičním systémem: jeden týden jedeme do Prahy a druhý pořádáme demonstraci tady. Myslíme si totiž, že má velký smysl aktivizovat také občany v místě, kde žijeme,“ vysvětlila.

Lidé přišli napříč věkovými kategoriemi a nechyběli ani ti čerstvě plnoletí. „Chceme ukázat, že ne všem mladým je jedno, co se na chebské politické scéně děje. Jde o naši budoucnost,“ řekla osmnáctiletá Klára. S tím souhlasila také její kamarádka Viktorie. „Přišly jsme, abychom daly najevo, že nesouhlasíme s tím, co Andrej Babiš dělá v našem státě.“

Zhruba stovka lidí přišla proti Andreji Babišovi protestovat na mariánskolázeňskou kolonádu. Už podruhé naštvaní občané dali najevo svůj nesouhlas se současným premiérem a požadují jeho rezignaci. „Nechci trestně stíhaného premiéra,“ řekl jeden z demonstrujících. „Nevěřím mu ani slovo a je mi líto, že polovina národa je tak slepá.“ Všichni dotazovaní demonstrující se shodli na tom, že toho už mají dost. „Začínám si připadat jako ve firmě, kde si pan ředitel může dělat, co se mu zamane. Ale my nejsme jeho zaměstnanci, jsme občané této země a on je placen z našich daní. A nová ministryně spravedlnosti? Tak to byla poslední kapka,“ doplnila další protestující.

V Sokolově se na Starém náměstí sešly zhruba dvě stovky lidí všech generací. Během setkání zde vystoupilo několik řečníků, včetně zastupitelky Terezy Zykánové, senátora Miroslava Balatky či husitského faráře Lukáše Bujny. Ten dokonce parafrázoval zaříkání satana. „Apage, Andreas – Odstup, Andreji,“ zaznělo z úst faráře. Demonstrace proběhla v klidu, lidé si zapískali na rozdané píšťalky, poté se několik z nich vyjádřilo ke shromáždění a v klidu se rozešli.

Lidé přišli demonstrovat i v menších městech a obcích. „Není nám jedno, co se v tomto státě děje,“ řekl jeden z nich, Vojtěch Veselý z Valče.