Politická kariéra Josefa Janů začala stoupat po roce 2014, kdy vstoupil do Pirátské strany. Ještě v loňských krajských volbách kandidoval jako lídr Pirátů, letos ze strany ale vystoupil. A to v lednu, krátce po utvoření nové krajské koalice tvořené STAN s KOA, VPM Cheb a TOP 09, sdružením Místní, koalicí ODS s KDU-ČSL a SNK1 a jedním členem Volby pro kraj.

Josef Janů sice v krajských volbách jako lídr nezískal nejvyšší počet hlasů, byl až třetí, ovšem krajským zastupitelem zvolen byl, protože Piráti získali šest mandátů. Pak se prý ale přestal cítit v pohodě. „Od krajských stranických kolegů jsem necítil důvěru a s některými jsem si přestal i rozumět, proto jsem se rozhodl stranu opustit. Z Pirátské strany jsem vystoupil až poté, kdy byla zvolena nová krajská koalice, tedy letos v lednu, protože jsem nechtěl tehdy velmi vyostřenou politickou situaci ještě hrotit. V karlovarském zastupitelstvu je to v pohodě,“ uvedl. V zastupitelských klubech Pirátů zatím zůstává a zjišťuje, co dál.

Do krajských voleb vedl Josef Janů Piráty už podruhé. V roce 2016 se jim s ANO, vítězem voleb, současně s HNHRM a ODS, s nimiž utvořili krajskou koalici, po 16 letech podařilo od moci odstavit ČSSD. Josef Janů se poté stal uvolněným krajským radním pro regionální rozvoj, projektové řízení a informatiku.

Stejně úspěšně kandidoval za Piráty v komunálních volbách, takže je i karlovarským zastupitelem. Zároveň zastával post prvního místopředsedy Pirátů v Karlovarském kraji a byl členem Republikového výboru.

Vojtěcha Frantu, krajského náměstka, předsedu zastupitelského klubu Pirátů a zároveň krajského místopředsedu strany, rozhodnutí Josefa Janů mrzí.

„Ale chápu to a respektuji jeho postoj,“ uvedl. I on naznačil, že Janů k tomu zřejmě vedla situace po krajských volbách. Podle Vojtěcha Franty je důležité, že v hlavních otázkách hlasuje Josef Janů jednotně s pirátským klubem, a tudíž s krajskou koalicí.

Podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) není krajská koalice odchodem Josefa Janů v žádném případě ohrožena. „To se netýká cílů naší krajské koalice,“ uvedl hejtman Kulhánek s dodatkem, že jde o interní věc Pirátů.

Rozhodnutím Josefa Janů Piráty opustit je překvapen i náměstek hejtmana pro oblast správy majetku a investic Dalibor Blažek (Místní). Ten s Janů spolupracoval i v bývalé radě v čele s hnutím ANO. „Je mi to líto, protože si ho vážím jako člověka, politika i odborníka. Je to ale záležitost Pirátů, leccos naznačovaly už výsledky krajských voleb, kdy byl jako lídr po povolebním vyjednávání trošku odstaven,“ uvedl.

Stejného názoru je i současný krajský radní Patrik Pizinger (Místní), také kolega Janů v bývalé koalici.

"Odchod pana Janů z Pirátské strany je samozřejmě jen jeho rozhodnutí a jistě to pečlivě zvážil," reagoval Martin Hurajčík (ANO) a pokračoval: "Osobně mohu říct, že mne to nepřekvapilo, protože to, jak se k němu zachovali jeho kolegové, a především Vojtěch Franta, který s ním byl za Pirátskou stranu čtyři roky ve vedení kraje, nebylo vůbec fér. Mohu ze své zkušenosti o panu Janů říct to, že je velmi pracovitý, týmový, pragmatický, a i když jsme někdy na některé věci měli rozdílné názory, dokázali jsme se vždy o práci bavit a hledat řešení a kompromisy. Z hlediska regionálního rozvoje a IT, které měl jako radní ve své gesci, se orientoval velmi dobře a je opravdu velká škoda, že neměl možnost ve své práci pokračovat, protože výsledky v tomto oboru se projevují až po nějaké době."