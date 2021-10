„Určitě svůj vliv na to má negativní kampaň vůči Pirátům, která tu po celou dobu probíhala. Podhoubí tkví bohužel na dezinformační straně, na které zapracovalo hnutí ANO. Nebudu nic zastírat, určité zklamání vnímám a uvidíme, co bude dál,“ uzavírá.

„Obě demokratické koalice mají ve sněmovně většinu, takže to vypadá, že mohou sestavit vládu, která odstaví Andreje Babiše a extrémisty mimo tu exekutivu, takže z tohoto pohledu hodnotím výsledek pozitivně. Pokud jde o můj výsledek, tak se mi nepodařilo obhájit mandát. Každopádně jeden mandát koalice má, tak za to jsem rád,“ sděluje posmutněle.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.